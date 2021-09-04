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Ученые назвали еще одно ужасное последствие коронавируса: органы человека стареют на 30 лет

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Суббота 04 сентября 2021 20:01
Ученые назвали еще одно ужасное последствие коронавируса: органы человека стареют на 30 лет Последствия коронавирусной инфекции для человека (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией находятся в истощенном в тяжелом состоянии. В частности, их органы могут состариться на десятилетия.

Об этом заявили ученые, сообщает The New York Times.

В исследовании специалистов приняли участие 89 тысяч человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию болезни.

Что обнаружили ученые

Важно, что у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильным или даже необратимым потерям для этого органа, или к хроническому заболеванию.

Согласно исследованию, у 4757 человек, перенесших коронавирус произошла 30% потеря функции почек в течение одного года.

По словам доктора Зияд Аль-Али, это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, соответствующие наблюдения проводились по анонимным медицинским записям управления здравоохранения ветеранов США. Также пациенты были преимущественно белыми мужчинами в возрасте около 68 лет.

Медики говорят, что почки могут быть особенно чувствительными к различным воспалительным процессам в организме или к активизации иммунной системы. Однако, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови.

Также после даже бессимптомного коронавируса пациенты тяжело переносят анестезию и саму операцию. Болезнь напоминает о себе, когда происходят такие осложнения: панкреатит, плевриты, пневмонии, поражения нервной системы.

Ранее мы сообщали, что врач высказался о заражении COVID-19 вакцинированных и "броню" переболевших.

Также ученые рассказали, сколько сохраняется иммунитет от COVID-19 после вакцинации.

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