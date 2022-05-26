Вчені назвали дешевий овоч, який знизить рівень холестерину та продовжить життя

Фахівці з'ясували, що часник є ефективним засобом боротьби з підвищеним холестерином. При цьому в більшості експериментів учасникам давали приблизно 0,5-1 г часнику в день.

Також вчені провели систематичний огляд, який включав мета-аналіз опублікованих та неопублікованих рандомізованих контрольованих досліджень. Всього було проаналізовано 16 наукових робіт.

В результаті було виявлено, що часник здатний знижувати рівень загального холестерину на 12%.

Окрім того, експерти кажуть, що часник значно знижує кров’яний тиск. Зокрема, встановлено, що вживання 600-1, 500 мг витриманого екстракту часнику було настільки ж ефективним, як і дія препарату атенолол. До того ж овоч підвищує імунітет, зменшує окислювальний стрес і запалення в організмі, збільшуючи тривалість життя.

Користь часнику

Серед основних корисних ознак виділяють: