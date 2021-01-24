ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вчені навчилися передбачати розвиток інфаркту за кілька років

Неділя 24 січня 2021 21:25
Вчені навчилися передбачати розвиток інфаркту за кілька років
Медики навчилися передбачати інфаркт за декілька років (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Інфаркт є дуже небезпечним станом для людини, що тягне за собою погіршення якості життя, зниження працездатності та навіть смерть. Австралійські вчені знайшли простий спосіб передбачати розвиток інфаркту за кілька років.

Як показує нове дослідження, люди, у яких високий рівень кальцію в аорті, в чотири рази частіше стикаються з небезпечними порушеннями в роботі серця. Про це пише Greenpost з посиланням на Daily Mail.

Виявилося, що порушення в роботі серцевого м'яза можна передбачити за кілька років. Для цього достатньо провести рентгенологічне дослідження. Власники підвищеного рівня кальцію в аорті – найбільшій кровоносній судині, яка оживляє серце – в чотири рази частіше стають жертвами інфарктів.

Автори дослідження відзначають, що ці дані можуть дати більш ранню діагностику інфарктів міокарда, а також для пацієнтів з серцево-судинними ускладненнями. Завдяки рентгену під час профілактичних оглядів, можна буде врятувати сотні тисяч життів щорічно, через те, що безліч пацієнтів з різними патологіями серцево-судинної системи навіть не підозрюють, що входять у групу ризику.

Кальцифікація абдомінальних або коронарних артерій може вважатися передвісником інфаркту. Якщо таку патологію можна буде виявити заздалегідь, то за допомогою медикаментозних засобів можна буде знизити розвиток кальцифікації та тим самим уникнути інфаркту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали несподівану звичку, яка призводить до хвороб серця та інсульту.

А також розповідали про те, для кого морози особливо небезпечні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя здоровьеинфарктсердце

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся