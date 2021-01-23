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Вчені назвали несподівану звичку, яка призводить до хвороб серця та інсульту

Субота 23 січня 2021 22:31
Вчені назвали несподівану звичку, яка призводить до хвороб серця та інсульту
Сидячий спосіб життя провокує розвиток хвороб серця (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Дослідники вирішили з'ясувати, чи існує зв'язок між сидячим способом життя, а також регулярним переглядом телевізора і розвитком серцевих хвороб. Як з'ясували вчені з Афінського національного університету, такий спосіб життя є статистично значущим фактором при діагностиці інфарктів чи інсультів.

Результати наукової роботи були опубліковані в журналі EurekAlert.

Як повідомляється в дослідженні взяли участь понад 2 тисячі осіб. Добровольці у віці від 40 до 99 років проходили кілька тестів для визначення стану артерій, їм вимірювали швидкість поширення пульсової хвилі в артерії стегна.

Також учасники пройшли УЗД для вимірювання товщини внутрішньої частини артеріальної стінки. Саме товщину стінки артерій пов'язують з накопиченням відкладень і високим ризиком розвитку інсульту.

Експеримент показав, що у тих людей, які частіше дивилися телевізор, ймовірність виникнення бляшок в судинах два рази вище, ніж у людей, які рідко дивляться телевізійні передачі. Множинні холестеринові бляшки виявляють в коронарних та сонних артеріях, судинах головного мозку при інфаркті міокарда, інсульті, і т. д.

Люди, які вели активний спосіб життя, мають більш еластичні артерії, що зменшує ризик захворювань серця та інсульту.

Вчені відзначили, що перегляд телевізора понад 21 години на тиждень збільшує ризик гіпертензії на 68% і діабету на 50% у порівнянні з тими, хто мало користується пристроєм.

Нагадаємо, що раніше вчені розповіли, скільки пацієнтів з коронавірусом втрачають нюх.

Також раніше ми писали про спеції, яка допомагає схуднути та полегшити болі.

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