Ученые научились предсказывать развитие инфаркта за несколько лет

Медики научились предсказывать инфаркт за нескоько лет (Коллаж РБК-Украина)

Инфаркт является очень опасным состоянием для человека, которое влечет за собой ухудшение качества жизни, снижение работоспособности и даже смерть. Австралийские ученые нашли простой способ предсказывать развитие инфаркта за несколько лет.

Как показывает новое исследование, люди, у которых высокий уровень кальция в аорте, в четыре раза чаще сталкиваются с опасными нарушениями в работе сердца. Об этом пишет Greenpost со ссылкой на Daily Mail.

Оказалось, что нарушение в работе сердечной мышцы можно предсказать за несколько лет. Для этого достаточно провести рентгенологическое исследование. Владельцы повышенного уровня кальция в аорте – самом большом кровеносном сосуде, который оживляет сердце – в четыре раза чаще становятся жертвами инфарктов.

Авторы исследования отмечают, что эти данные могут дать более раннюю диагностику инфарктов миокарда, а также для пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями. Благодаря рентгену во время профилактических осмотров, можно будет спасти сотни тысяч жизней ежегодно, так как множество пациентов с различными патологиями сердечно-сосудистой системы даже не подозревают, что входят в группу риска

Кальцификация абдоминальных или коронарных артерий может считаться предвестником инфаркта. Если такую патологию можно будет обнаружить заранее, то с помощью медикаментозных средств можно будет снизить развитие кальцификации и тем самым избежать инфаркта.

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