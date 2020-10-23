Кожен рік - нові штами: експерт налякала прогнозом по коронавірусу

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Коронавірус залишиться з нами дуже надовго, вважає колишній чиновник МОЗ

Коронавірус з нами залишиться назавжди, і українцям доведеться навчитися жити з цим. Скоро COVID-19 стане для нас буденним, як сезонний грип. І кожен рік ми будемо стикатися з новими штамами.

Таку думку висловила екс-заступник міністра охорони здоров'я Наталія Лісневська (посаду вона обіймала в 2014-2015 роках), пише Апостроф Live.

За її словами, новий рік не принесе жодних змін в ситуацію з коронавірусом.

"Ми будемо жити з цим вірусом завжди, але в умовах пандемії на тлі розвитку людства, сподіваюся, що не так довго. Новий рік нічого не змінить, вірус залишиться. Він може мутувати, і він буде мутувати", - заявила Лісневська.

Вона також додала, що щорічно ми будемо стикатися з новими штамами коронавірусу.

"Як кожен рік до нас приходять нові штами грипу, швидше за все, до нас будуть приходити і нові штами коронавірусу", - вважає експерт.

Чиновник також зазначила, що зараз дуже важливо сконцентруватися на наданні адекватної медичної допомоги хворим на коронавірус.

"Ми можемо говорити про вибори, про концерти, ми постійно говоримо про припинення поширення. Але ми нічого не зробили для того, щоб адекватно надавати медичну допомогу", - підкреслила Лісневська.

Тим часом, Україна поставила новий рекорд по коронавірусу. За останню добу зафіксовано 7517 випадків зараження. Лідирують Харківська, Одеська області та Київ.

Раніше ми писали, що у місті Тараща під Києвом від коронавіруса померла родина медиків. Їхній єдиний 13-річний син Антон був на апараті ШВЛ, на щастя хлопчик вижив, і тепер хоче стати лікарем, як батьки.