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Pfizer почала випробування таблеток від COVID на людях з симптомами хвороби

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США, Середа 01 вересня 2021 16:03
Pfizer почала випробування таблеток від COVID на людях з симптомами хвороби Фото: Pfizer почала випробування таблеток від COVID на людях з симптомами інфекції (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Американська фармацевтична компанія Pfizer заявила про завершальний етап стадії випробування таблеток від коронавірусу. Препарати тестуватимуть на пацієнтах із симптомами COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що випробування будуть проводитися на дорослих людях, які не потребують госпіталізації. Препарат протестують на 1140 учасниках.

Так, компанія працює над розробкою противірусної таблетки PF-07321332, яку можна буде приймати при перших ознаках захворювання.

У липні Pfizer заявила, що якщо випробування PF-07321332 буде успішним, то до кінця року вона подасть заявку на дозвіл на можливе використання таблеток в екстрених випадках.

Досі в США схвалений лише Ремдесівір, який вводять пацієнтам внутрішньовенно для лікування COVID-19.

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