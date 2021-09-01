Голубовська повідомила, яка з вакцин від COVID-19 є найефективнішою
Вакцини від коронавірусу повинні ще випробовуватися п'ять років, щоб сказати про їх точну ефективність. Вони не захищають від інфекції, а тільки запобігають важкому перебігу хвороби в разі зараження.
Про це розповіла "Обозревателю" провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська.
За словами медика, говорити зараз, яка вакцина найкраща ще дуже рано. Потрібно п'ять років випробувань препарату. Голубовська зазначила, що найкраще від інфекції захищає природний імунітет, у нього є переваги над вакцинацією.
Вона зазначила, що у вакцинованих людей ризик повторного зараження в 13 разів більше, ніж у перехворілих.
"Природний імунітет дає кращий захист, ніж вакцинація. Мільйонами років відпрацьовані взаємодії мікро- і макроорганізму дозволяють нам інфікуватися щодня багатьма збудниками навіть без ознак будь-якого нездужання. Дослідники з Ізраїлю підтверджують, що саме перенесена інфекція дає потужний і стійкий імунітет: у два рази вакцинованих ризик повторного зараження в 13 разів вище, ніж у перехворілих", - пояснила професор.
Також медик додала, що вакциновані люди можуть переносити інфекцію.
Нагадаємо, що раніше Голубовська говорила, чому не підтримує вакцинацію людей, які перехворіли.
"Я абсолютно повністю згодна з професором і як і раніше є противником масової вакцинації перехворіли, щонайменше, в перші 6 місяців", - говорила інфекціоніст.
Як ми раніше писали, Голубовська розповіла українцям, що потрібно робити після щеплення від COVID-19.