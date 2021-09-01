Голубовська повідомила, яка з вакцин від COVID-19 є найефективнішою

Вакцини від коронавірусу повинні ще випробовуватися п'ять років, щоб сказати про їх точну ефективність. Вони не захищають від інфекції, а тільки запобігають важкому перебігу хвороби в разі зараження.

За словами медика, говорити зараз, яка вакцина найкраща ще дуже рано. Потрібно п'ять років випробувань препарату. Голубовська зазначила, що найкраще від інфекції захищає природний імунітет, у нього є переваги над вакцинацією.

Вона зазначила, що у вакцинованих людей ризик повторного зараження в 13 разів більше, ніж у перехворілих.

"Природний імунітет дає кращий захист, ніж вакцинація. Мільйонами років відпрацьовані взаємодії мікро- і макроорганізму дозволяють нам інфікуватися щодня багатьма збудниками навіть без ознак будь-якого нездужання. Дослідники з Ізраїлю підтверджують, що саме перенесена інфекція дає потужний і стійкий імунітет: у два рази вакцинованих ризик повторного зараження в 13 разів вище, ніж у перехворілих", - пояснила професор.

Також медик додала, що вакциновані люди можуть переносити інфекцію.

Нагадаємо, що раніше Голубовська говорила, чому не підтримує вакцинацію людей, які перехворіли.

"Я абсолютно повністю згодна з професором і як і раніше є противником масової вакцинації перехворіли, щонайменше, в перші 6 місяців", - говорила інфекціоніст.