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Вчені знайшли новий ефективний метод, який врятує від мігрені

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Середа 16 лютого 2022 16:45
Вчені знайшли новий ефективний метод, який врятує від мігрені Що допоможе при мігрені (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження та з'ясували, що мігрень не завжди піддається лікарському лікуванню. ДО того ж сильні знеболювальні препарати викликають у пацієнтів серйозні побічні ефекти.

Про це повідомляє University of Arizona Health Sciences.

Що допоможе від мігрені

Фахівці кажуть, що досі фототерапію при мігрені не застосовували. Тому вони вирішили провести експеримент за участю 60 людей, які страждають від головного болю.

Зазначається, що половина добровольців повністю пройшла курс фототерапії. А інші у такому режимі користувалися звичайними лампами.

Як виявилося, щоденне опромінення зеленим світлом знизило в учасників експерименту частоту головного болю на 60%, а їх інтенсивність - у 2,5 раза.

Вчені переконалися в тому, що синє і зелене світло чинив на піддослідних тварин болезаспокійливу дію та знімав хронічний біль, спричинений різними розладами нервової системи.

Окрім того, фахівці кажуть, що опромінення зеленим світлом може стати дешевою альтернативою медикаментозному лікуванню для тих, хто не хоче приймати таблетки або не бачить від них ефекту.

Раніше ми повідомляли, які п'ять видів головного болю не можна ігнорувати.

Також ми писали, який вітамін допоможе прибрати головні болі і напади мігрені.

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