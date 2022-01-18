ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цей вітамін допоможе прибрати головні болі і напади мігрені: включіть його в раціон

Новость на русском →
Вівторок 18 січня 2022 07:32
Цей вітамін допоможе прибрати головні болі і напади мігрені: включіть його в раціон Медики назвали вітамін, який позбавить від мігрені і головного болю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вчені стверджують, що вживання вітаміну D допомагає знизити кількість нападів головного болю і мігрені. У пацієнтів, які приймають цей вітамін на постійній основі, стан покращився буквально за місяць.

Такі результати показало недавнє дослідження, яке було проведено в Китаї, пише The American Journal of Emergency Medicine.

Група китайських вчених під керівництвом фахівця з традиційної медицини з Чунци доктора Чен Ху провела систематичний огляд рандомізованих контрольованих досліджень, які вивчали вплив вітаміну D на пацієнтів з мігренню.

Дослідники з'ясували, що добавка вітаміну D значно може знизити кількість нападів головного болю в місяць, кількість днів з головним болем і поліпшити загальний стан при нападах мігрені.

Вчені відзначили, що вибірка даних на цей момент не є повною, через те, що контрольні групи були не дуже великими, а в регулярному аналізі даних брало участь всього 300 осіб.

Вони додали, що для більш широкого вивчення впливу вітаміну D і його позитивні властивості у зв'язку з частими головними болями та мігренями, будуть проведені додаткові дослідження.

Однак, людям з сезонними головними болями у зв'язку з погодними умовами взимку і восени варто розглянути варіант з додаванням вітаміну D на регулярній основі, щоб поліпшити свій стан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики дали поради, як вижити при різких перепадах погоди та знизити негативний вплив на організм.

А також розповідали про те, які найпопулярніші продукти варто виключити зі свого раціону.

Читайте РБК-Україна в Google News
исследование мигрень головная боль
LITE
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі