Ученые нашли новый эффективный метод, который спасет от мигрени

Ученые провели исследование и выяснили, что мигрень не всегда поддается врачебному лечению. К тому же сильные обезболивающие препараты вызывают у пациентов серьезные побочные эффекты.

Что поможет от мигрени

Специалисты говорят, что до сих пор фототерапию при мигрени не применяли. Поэтому они решили провести эксперимент с участием 60 людей, страдающих от головной боли.

Отмечается, что половина добровольцев полностью прошла курс фототерапии. А другие в таком режиме пользовались обычными лампами.

Как оказалось, ежедневное облучение зеленым светом снизило у участников эксперимента частоту головной боли на 60%, а их интенсивность - в 2,5 раза.

Ученые убедились в том, что синий и зеленый свет оказал на подопытных животных болеутоляющее действие и снимал хроническую боль, вызванную различными расстройствами нервной системы.

Кроме того, специалисты говорят, что облучение зеленым светом может стать дешевой альтернативой медикаментозному лечению для тех, кто не хочет принимать таблетки или не видит от них эффекта.