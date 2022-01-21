Які п'ять видів головного болю не можна ігнорувати: названі небезпечні ознаки

Головний біль буває різний, і часом він накриває абсолютно несподівано. Такий біль може сильно порушити ваші плани та зіпсувати настрій. Більшість таких станів можна легко зняти безрецептурними засобами, відпочинком і великою кількістю рідини.

Які симптоми говорять про те, що цей головний біль не можна ігнорувати, розповіли у Національній службі здоров'я Британії.

При хронічних головних болях і частих мігренях необхідно звернутися до лікаря, щоб знайти причину та обстежити ваш організм на наявність більш серйозних захворювань. Є види головного болю, які ігнорувати не можна.

Головний біль напруги

Найчастіший головний біль - біль напруги, який викликається стресом, зневодненням, напругою очей або навіть голодом.

Якщо такий біль виникає дуже часто, то варто звернутися до лікаря і пройти обстеження в окуліста, щоб знайти причину.

Мігрень

Напади мігрені супроводжуються чутливістю до світла, пульсуючим болем з одного боку голови, нудотою і проблемами із зором. Лікарі стверджують, що мігрень понад 5 разів на місяць може говорити про серйозні проблеми.

Синусові головні болі

Якщо головний біль зачіпає носові пазухи, то це говорить про простудні захворювання, грип або напад алергії. Зазвичай це тупий біль, який вражає передню частину обличчя, яка слідує за носовими пазухами.

Кластерні головні болі

Такий біль зустрічається набагато рідше і характеризується гострими болями навколо очниці. Якщо він виникає дуже часто, то потрібно негайно звернутися до лікаря.

Гормональні головні болі

Коливання рівня гормонів, які викликані менструальним циклом, ПМС або менопаузою можуть супроводжуватися головними болями. Часто симптоми схожі на мігрень. Потрібно обговорити ці стани з лікарем і підібрати відповідне лікування.

Як полегшити головний біль

Пити багато води Більше відпочивати та не перенапружувати очі Постаратися розслабитися і заспокоїтися - стрес тільки посилить ваш стан Прийняти знеболюючий препарат

Пам'ятайте про те, що головний біль може посилити алкоголь, сильна напруга очей, пропуск прийому їжі або збільшення тривалості сну.

При якому болю потрібно викликати швидку допомогу