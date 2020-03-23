Вчені знайшли ліки від коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

У Чехії знайшли препарат, який може боротися з коронавірусом

Коронавірус заразив у світі вже понад 300 тисяч людей. В Україні інфіковані 73 людини, з них троє осіб померли. У Чехії заявили, що знайшли ліки від COVID-19. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех в ефірі одного з телеканалів. Він розповів, що це протималярійний препарат Plaquenil фармкомпанії Sanofi Aventis. За його словами, ці ліки ефективні в боротьбі з інфекцією.

"Згідно наявної наукової інформації, препарат Plaquenil є потенційно дієвим при лікуванні захворювання COVID-19, тому необхідно запобігти його недоступності", -- сказав Адам Войтех.

За його словами, препарат Plaquenil не виписують так просто всім лікарям, за винятком фахівців у сфері алергології, клінічної імунології, дерматовенерології та ревматології, а також інфектологам.

В аптеках не продають ліки, якщо в рецепті не вказано діагноз пацієнта і спеціалізація медика. Ліки також не виписують більше, ніж на два місяці.

Нагадаємо, що у ВООЗ вже неодноразово заявляли, що ліків від COVID-19 поки не знайдено. У всьому світі вчені намагаються створити вакцину від коронавіруса, але багато фахівців стверджують, що людство здолає інфекцію тільки природною імунізацією, тобто, коли коронавірусом перехворіє більша кількість населення і організм виробить антитіла до вірусу.

До речі, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що препарат Арбідол російського виробництва, який запустили ще в СРСР бореться з коронавірусом, але його ефективність поки що точно не доведена.

Як ми раніше писали, Уляна Супрун докладно розповіла про процес створення ліків, яке є одним з найбільш очікуваних винаходів в історії людства.