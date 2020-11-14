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Названо швидкий і простий спосіб очистити організм від алкоголю

Субота 14 листопада 2020 07:19
Названо швидкий і простий спосіб очистити організм від алкоголю
Як швидко очистити організм від алкоголю (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені довели дієвість простого способу очиститися від токсинів після вживання алкоголю

Вчені розповіли про простий і доступний абсолютно всім спосіб, який допоможе позбавити вас від похмілля.

За словами канадських дослідників, допоможе метод, заснований на гіпервентиляції. Таким чином можна вивести з організму спиртне, говориться в журналі Scientific Reports.

Суть цього методу полягає в інтенсивному диханні. Якщо дихати в три рази швидше, ніж зазвичай, етанол з організму виводиться значно швидше.

При цьому автори статті попереджають, що у способу є побічні ефекти, такі як запаморочення, оніміння кінцівок, непритомність та інші небезпечні стани.

Але фахівці вирішили і цю проблему. Вони розробили простий компактний пристрій, що працює на основі резервуара зі стиснутим вуглекислим газом. До ємності кріпляться з'єднувальні трубки, маски та клапани, говорить керівник дослідження доктор Джозеф Фішер.

"Щоб метод працював, не потрібно використовувати якісь спеціальні фільтри, комп'ютер та інші засоби. Такий пристрій може бути виготовлений в будь-якій точці світу", - уточнює вчений.

Цікаво, що пристрій зможе також допомагати при лікуванні важкої алкогольної інтоксикації.

Раніше лікарі розповіли, чому небезпечно змішувати алкоголь і антибіотики, і з якими препаратами це робити категорично не можна.

Також фахівці розповіли, чим небезпечна "чарочка" за вечерею. І кому не можна захоплюватися вживанням алкоголю навіть у малих дозах під час їжі.

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