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Науковці з Харкова навчилися перетворювати воду в антисептик: як працює диво-прилад

Харків, Середа 07 жовтня 2020 22:23
Науковці з Харкова навчилися перетворювати воду в антисептик: як працює диво-прилад
Прилад для перетворення води в антисептик (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Харківські вчені розробили прилад, який перетворює воду в антисептик

Українські вчені розробили прилад, який допомагає перетворити воду в антисептик. Повідомляється, що цей пристрій вже має назву і буде в кінці року доступний до купівлі. Попередня вартість диво-приладу – 79 доларів за штуку, але українці зможуть купити його дешевше. В чому суть розробки – розповідає "Укрінформ".

Прилад називається IOON і працює на основі наносрібла. За допомогою заряджених частинок він вбиває віруси та мікроби з точністю до 99%. Також дезінфектор вбиває бактерії й грибки на різних поверхнях. При цьому, як заявляють учені, його можна використовувати навіть для очищення продуктів.

Продавати пристрій планують у вигляді балончика, що частково складається із пластику. Його розроблятимуть на заводі в Одесі. Також допоможуть в реалізації такого приладу і співробітники одного з чернігівських заводів. Виробництво диво-засобу збираються почати вже в листопаді, але поки що невідомо, коли винахід з'явиться на ринку. Ціна поки що також не розголошується. Вже відомо, що в першій партії буде 100-500 таких антисептиків, а точне число залежить від замовлень.

Науковці з Харкова навчилися перетворювати воду в антисептик: як працює диво-прилад

Прилад для перетворення води в антисептик (фото: ukrinform.ua)

Крім того, до IOON ще створять і додаток для гаджетів, яке буде контролювати стан приладу. Слід зазначити, що ідею представили минулого року, а потім автори стартапу обзавелися підтримкою спонсорів і виграли грант.

Поки що вартість приладу оцінюють в 79 доларів за штуку. В Україні гаджет обіцяють продавати за більш низькою ціною.

Нагадаємо, що раніше вчені розповіли, скільки COVID-19 "живе" на шкірі.

Як ми писали раніше, київський лікар розповіла, скільки хворих COVID-19 буде в кінці жовтня.

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