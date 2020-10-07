Ученые из Харькова научились превращать воду в антисептик: как работает чудо-прибор

Прибор для превращения воды в антисептик (коллаж: РБК-Украина)

Харьковские ученые разработали прибор, который превращает воду в антисептик

Украинские ученые разработали прибор, который помогает преобразовать воду в антисептик. Сообщается, что это устройство уже имеет название и будет в конце года доступно к покупке. Предварительная стоимость чудо-прибора – 79 долларов за штуку, но украинцы смогут купить его дешевле. В чем суть разработки – рассказывает "Укринформ".

Прибор называется IOON и работает на основе наносеребра. С помощью заряженных частиц он убивает вирусы и микробы с точностью до 99%. Также дезинфектор убивает бактерии и грибки на разных поверхностях. При этом, как заявляют ученые, его можно использовать даже для очищения продуктов.

Продавать устройство планируют в виде баллончика, частично состоящего из пластика. Его будут разрабатывать на заводе в Одессе. Также помогут в реализации такого прибора и сотрудники одного их черниговских заводов. Производство чудо-средства собираются начать уже в ноябре, но пока что неизвестно, когда изобретение появится на рынке. Цена пока что также не разглашается. Уже известно, что в первой партии будет 100-500 таких антисептиков, а точное число зависит от заказов.

Прибор для превращения воды в антисептик (фото: ukrinform.ua)

Кроме того, к IOON еще создадут и приложение для гаджетов, которое будет контролировать состояние прибора. Следует отметить, что идею представили в прошлом году, а затем авторы стартапа обзавелись поддержкой спонсоров и выиграли грант.

Пока что стоимость прибора оценивают в 79 долларов за штуку. В Украине гаджет обещают продавать по более дешевой цене.

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