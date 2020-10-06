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Краще мити руки: вчені розповіли, скільки часу COVID-19 "живе" на шкірі

Вівторок 06 жовтня 2020 12:17
Краще мити руки: вчені розповіли, скільки часу COVID-19 "живе" на шкірі
Коронавірус залишається на шкірі тривалий час (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вчені розповіли, скільки коронавірус може залишатися на руках

Вчені розповіли, що коронавірус залишається на шкірі рук близько дев'яти годин, тобто дуже довгий час. Це в чотири рази більше, ніж знаходження на шкірі вірусу грипу А. Про це дослідження повідомила група фахівців з Медичного університету префектури Кіото в Японії. Медики відзначають, що ця інформація повинна змусити людей ретельніше і частіше мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.

Як пише таблоїд Daily Mail, в лабораторії досліджували зразки людської шкіри для того, щоб не заразити добровольців. Так, клітини шкіри були змішані із зразками COVID-19 і вірусу грипу А, який також поширюється повітряно-крапельним шляхом, при контакті з людьми.

З'ясувалося, що вірус грипу живе на шкірі приблизно 1,8 години. COVID-19 же залишався на шкірі близько дев'яти годин, що в чотири рази більше часу находження там грипу.

"Ці результати показують, що SARS-CoV-2 має помітно більш високу стабільність на шкірі людини. При змішуванні зі слизом із зразків верхніх дихальних шляхів коронавірус жив близько 11 годин порівняно з 1,69 годинами для вірусу грипу", – повідомили вчені.

За словами вчених, віруси випарувалися зі зразків шкіри після обробки цих ділянок антисептичним розчином, що містить 80% спирту.

Як ми писали раніше, київський лікар розповіла, скільки хворих COVID-19 буде в кінці жовтня.

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