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Київський лікар розповіла, скільки хворих COVID-19 буде в кінці жовтня

Вівторок 06 жовтня 2020 08:46
Київський лікар розповіла, скільки хворих COVID-19 буде в кінці жовтня
Коронавірус в Україні буде вражати все більше і більше людей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Головлікар київської лікарні дала свій прогноз щодо захворюваності коронавірусом

Коронавірус в Україні зупинятися не збирається і буде продовжувати інфікувати людей. До кінця жовтня ситуація посилиться. Таку думку озвучила головний лікар лікарні №4 Києва Тетяна Мостепан. За словами медика, через недотримання карантинних обмежень кожен день кількість людей, що заразилися коронавірусом, будуть тільки збільшуватися.

"Якщо порівняти офіційні цифри, які дає офіційна сторінка МОЗ, взяти цих 4,5 тисячі на добу, взяти до уваги, що всі вони мають контактних осіб, інкубаційний період близько 2 тижнів, це означає, що цифри і надалі будуть збільшуватися щодня", - сказала лікар "Обозревателю".

Медик згадала епідемію кору, яку змогли зупинити за допомогою вакцини. Але через те, що на даний момент щеплення від COVID-19 не існує, а також немає тотального карантину - то способів зупинити масове зараження немає.

Тетяна Мостепан вважає, що зупинити пандемію може тільки карантин.

"Єдине, що може допомогти, – це роз'єднання контактів, тобто, грубо кажучи, той же карантин", - підкреслила вона.

Медик ще раз зазначила, що вірус небезпечний, через те, що передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо продовжувати ігнорувати санітарні вимоги - ситуація буде погіршуватися з кожним днем.

Нагадаємо, що раніше лікар розповів, у кого коронавірус ніколи не викличе ускладнень.

Раніше ми писали, що захворюваність коронавірусом в Україні може досягти 9 тисяч випадків за добу.

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