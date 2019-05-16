Вчені б'ють на сполох: людству загрожує задуха

Перевищення рівня концентрації вуглекислого газу (CO2) в атмосфері на 415 частин на мільйон (ppm) стало дуже тривожним сигналом. Днями датчики в обсерваторії Мауна-Лоа на Гаваях вперше в історії дали такі високі показники, яких не було з часів зорі людства. Про це пише Sciencealert.

Всього кілька років тому забруднення в атмосфері зросла до 400 ppm, а в 2017 році воно досягло 410 ppm.

Зазначається, що насправді після такого рекордного сплеску атмосферного вуглецю, що отруює небо і "ловить" тепло Землі, науковці вважали майже неминучим потрапляння 415 частин на мільйон у 2019 році.

Таблиця: sciencealert.com

Трохи більше століття тому, у 1910 році, вміст CO2 в атмосфері становило 300 частин на мільйон - вище, ніж було протягом близько 800 тисяч років, - але тепер воно збільшилося ще на 100+ частин на мільйон, оскільки рівні забруднення різко зросли.

Якщо вуглецеве забруднення в нашій атмосфері ставатиме все густішим, все більше і більше тепла затримуватиметься на Землі, що зробить майбутнє глобальне потеплене схожим на те, що було з нашою планетою сто мільйонів років тому.

У матеріалі йдеться, що в останній раз, коли Земля так нагрівалася, на Південному полюсі росли дерева.

У той же час зауважується, що в сценаріях із найгіршим СО2 розбита, безлюдна Земля буде більше схожа на токсичну чужу планету (хмари, що розпадаються в небі; океани, які киплять та випаровуються).

Кліматологи наголошують, що у людства все ще є надія уникнути екологічної катастрофи, але ми можемо змінити тенденцію тільки в тому випадку, якщо будемо працювати над вирішенням проблеми спільно.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Такі викиди вуглекислого газу можуть у підсумку до зникнення більше мільйона видів рослин і тварин, підвищення рівня світового океану, збільшення лісових пожеж і порушення когнітивної функції людини через отруєння. В кінцевому підсумку людству загрожує задуха від вуглекислого газу.

Як повідомлялося раніше, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час екологічного форуму заявив, що темпи потепління в Україні в 1,5 рази вище, ніж в цілому у світі.

Також ми писали про те, що підняття рівня Світового океану внаслідок глобального потепління призведе до масштабних наслідків для нашої планети і потягне за собою затоплення цілих міст, промислових і екологічно небезпечних об'єктів, у тому числі і в Україні. Екологи розповіли, що у прогнозованій зоні затоплення в нашій країні - 590 населених пунктост.

Нагадаємо, 27 березня Європейський парламент схвалив посилення норм викидів вуглекислого газу новими автомобілями в Європі.