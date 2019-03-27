Європарламент посилив норми викиду CO2 для автомобілів

Фото: автомобілі (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 2030 року викид CO2 нових автомобілів повинен знизитися на 37,5% в порівнянні з рівнем 2021 року

27 березня Європейський парламент схвалив посилення норм викидів вуглекислого газу новими автомобілями в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Згідно з новими правилами, з 2030 року викид CO2 нових автомобілів повинен знизитися на 37,5% в порівнянні з рівнем 2021 року. Викиди двоокису вуглецю у легких вантажних автомобілів до цього ж терміну повинен бути знижений на 31%. Проміжною метою для обох груп транспортних засобів виступає скорочення викидів на 15% до 2025 року. Норми є середнім показником викидів всіх проданих нових моделей від одного автовиробника.

До такого компромісного рішення в грудні 2018 року прийшли представники Європейської комісії, Європейського парламенту, а також країн - учасниць Європейського союзу. Слідом за Європарламентом ці правила повинен схвалити ще Європейська Рада. Встановлена межа є компромісом. Країни Євросоюзу закликали скоротити викиди вуглекислого газу на 35 відсотків, а Європарламент виступав за їх 40-процентне зниження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський парламент схвалив проект закону, який направлений на боротьбу з скороченням сміття з пластику.

Крім того, Європарламент закликав країни Євросоюзу припинити продаж віз і паспортів. Зараз як податкові гавані діють Люксембург, Кіпр, Ірландія, Мальта, Угорщина, Бельгія і Нідерланди.