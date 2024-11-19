Озоновая дыра начинает убавляться. Ученые подсчитали, когда она полностью "заживет"

Исследования озоновой дыры над Антарктидой показали, что ее размер в этом году стал седьмым по минимальному уровню с 1992 года, когда вступил в силу Монреальский протокол. Ученые отмечают положительное влияние мер, принятых в последние годы, и оценивают, когда может произойти ее полное восстановление.

Роль озонового слоя на Земле

Озоновый слой действует как планетарный солнечный фильтр. Область повышенной концентрации озона, расположенная в стратосфере, защищает нас от вредного воздействия ультрафиолетового излучения Солнца. Во второй половине 20 века из-за деятельности человека резко возросло явление так называемых озоновых дыр, то есть огромных территорий, где концентрация озона очень низкая.

Исследования показали негативное влияние фреонов (ХФУ), химикатов, используемых при производстве холодильников, упаковки и аэрозолей. Они реагируют с атмосферным озоном, снижая его концентрацию. К середине 1980-х годов озоновый слой настолько сильно истощился, что к началу октября каждого года значительная часть стратосферы Антарктики была практически лишена озона.

Озоновая дыра стала самой маленькой за пять лет

В 1987 году было достигнуто международное соглашение о постепенном отказе от продуктов и процессов на основе хлорфторуглеродов. Реальные действия в рамках Монреальского протокола были предприняты в 1992 году. С тех пор ученые заметили постепенное сокращение озоновой дыры.

Последние исследования показали, что в этом году ее размер стал седьмым по величине за 22 года. 28 сентября она достигла своего максимального размера в 22,4 миллиона квадратных километров, что более чем в два раза превышает общую площадь Соединенных Штатов. В последний раз озоновую дыру меньшего размера наблюдали пять лет назад.

Ученые говорят, что улучшение в этом году является результатом сочетания продолжающегося снижения концентрации озоноразрушающего вещества, которое было прекращено в соответствии с Монреальским протоколом, и неожиданного притока озона, переносимого воздушными потоками у северной Антарктиды.

"Озоновая дыра над Антарктидой в 2024 году меньше, чем озоновые дыры, наблюдавшиеся в начале XXI века", - сказал Пол Ньюман, руководитель группы исследования озона NASA и главный научный сотрудник по наукам о Земле в Центре космических полетов имени Годдарда NASA. По словам эксперта, нынешнее состояние озонового слоя над южным полушарием показывает, что международные усилия по сокращению использования озоноразрушающих химикатов приносят свои плоды.

Когда "заживет" озоновый слой

Несмотря на то, что благодаря Монреальскому протоколу удалось значительно сократить выбросы вредных фреонов, соединения, выброшенные много лет назад, до сих пор находятся в атмосфере. По мнению экспертов, их разложение займет многие годы.

"В 2024 году мы можем увидеть глубину озоновой дыры ниже средней по сравнению с другими годами за последние три десятилетия, но озоновый слой все еще далек от полного восстановления", - сказал Стивен Монцка из Лаборатории глобального мониторинга NOAA. По оценкам исследователей, озоновый слой "полностью восстановится" к 2066 году.

Озоновая дыра в Антарктиде 28 сентября 2024 года (фото: NOAA)