Ученые провели эксперимент с превращением одного металла в другой: как это связано с алхимией

Ученые Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) смогли превратить свинец в золото с помощью Большого адронного коллайдера (LHC) - самого мощного ускорителя частиц в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Как работает трансмутация на LHC

В отличие от популярных представлений о трансмутации, основанных на фантастике, в экспериментах LHC ученые сталкивают субатомные частицы на запредельных скоростях, чтобы изменить физические свойства свинца и на мгновение превратить его в золото.

Коллайдер регулярно используется для столкновения ионов свинца, создавая при этом сверхгорячую и плотную материю, аналогичную той, что возникла сразу после Большого взрыва.

Как свинец теряет протоны и превращается в золото

Во время подобных исследований специалисты CERN обратили внимание на случаи, когда при близких столкновениях ядро свинца теряло протоны или нейтроны.

Атом свинца содержит всего на три протона больше, чем атом золота, поэтому при определенных условиях LHC может "сбить" с ядра свинца ровно столько протонов, чтобы оно стало золотым - пусть и всего на долю секунды, прежде чем распасться на множество других частиц.

Что удалось получить

Хотя средневековые алхимики наверняка были бы в восторге от подобных достижений, эксперименты, проведенные с 2015 по 2018 год, принесли лишь около 29 пикограмм золота, сообщили в CERN.

Однако благодаря регулярной модернизации оборудования, последняя серия испытаний дала почти вдвое больше результата - несмотря на это, полученной массы все равно в триллионы раз меньше, чем необходимо даже для изготовления одного ювелирного изделия.

Тем не менее, ученые CERN вовсе не гонятся за богатством - их главной целью остается изучение взаимодействий, которые приводят к подобной трансмутации.

“Впечатляет, что наши детекторы способны фиксировать лобовые столкновения, создающие тысячи частиц, и при этом остаются чувствительными к столкновениям, в которых возникает лишь несколько частиц. Это позволяет нам исследовать процессы электромагнитной “ядерной трансмутации”", - заявил в официальном сообщении Марко Ван Леувен, представитель проекта A Large Ion Collider Experiment при LHC.