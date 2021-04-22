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Стало відомо, чи будуть школярі Києва вчитися влітку замість канікул

Новость на русском → Києва, Четвер 22 квітня 2021 14:02
Стало відомо, чи будуть школярі Києва вчитися влітку замість канікул Стало відомо, що буде з літніми канікулами в Києві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Школярі в різних областях України можуть продовжити навчання на початку літа через пандемію коронавірусу та позапланові канікули. Рішення про закінчення навчального року прийматимуть безпосередньо в кожному навчальному закладі. Згідно із законом навчальний рік можна продовжити до 30 червня.

Про те, чи будуть продовжувати навчання в школах Києва, розповів начальник Головного управління шкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко в коментарі на "Громадському радіо".

Кононенко повідомив, що в столичних школах продовжувати навчальний рік на червень не планують. Однак це може торкнутися інших регіонів України.

Він пояснив, що в школах Києва майже всі канікули пройшли у встановлені терміни, а школярі перебували на дистанційному навчанні без перерви на позаплановий відпочинок.

"У Міністерстві зараз немає інформації про те, що навчальні заклади приймають рішення про продовження роботи в червні", - зазначив Кононенко.

Він додав, що в кількох областях України може йти мова про продовження навчання на літній період.

"Особливо це стосується регіонів, які знаходяться на заході України. Оскільки там дійсно була ситуація, канікули оголошувалися понаднормово", - додав чиновник.

Варто відзначити, що за законом навчальний рік в Україні повинен починатися не пізніше 1 вересня, а закінчуватися до 1 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українським школярам розповіли, чи будуть вони вчитися влітку.

А також розповідали про те, що потрібно знати батькам про канікули школярів у 2021 році.

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