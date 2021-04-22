Стало відомо, чи будуть школярі Києва вчитися влітку замість канікул
Школярі в різних областях України можуть продовжити навчання на початку літа через пандемію коронавірусу та позапланові канікули. Рішення про закінчення навчального року прийматимуть безпосередньо в кожному навчальному закладі. Згідно із законом навчальний рік можна продовжити до 30 червня.
Про те, чи будуть продовжувати навчання в школах Києва, розповів начальник Головного управління шкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко в коментарі на "Громадському радіо".
Кононенко повідомив, що в столичних школах продовжувати навчальний рік на червень не планують. Однак це може торкнутися інших регіонів України.
Він пояснив, що в школах Києва майже всі канікули пройшли у встановлені терміни, а школярі перебували на дистанційному навчанні без перерви на позаплановий відпочинок.
"У Міністерстві зараз немає інформації про те, що навчальні заклади приймають рішення про продовження роботи в червні", - зазначив Кононенко.
Він додав, що в кількох областях України може йти мова про продовження навчання на літній період.
"Особливо це стосується регіонів, які знаходяться на заході України. Оскільки там дійсно була ситуація, канікули оголошувалися понаднормово", - додав чиновник.
Варто відзначити, що за законом навчальний рік в Україні повинен починатися не пізніше 1 вересня, а закінчуватися до 1 липня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українським школярам розповіли, чи будуть вони вчитися влітку.
А також розповідали про те, що потрібно знати батькам про канікули школярів у 2021 році.