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Учасниця Міс Україна 2021 зняла відео, як порушує ПДР... і погоріла: "копи" теж сидять в мережі

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Харків, Середа 29 грудня 2021 22:13
Учасниця Міс Україна 2021 зняла відео, як порушує ПДР... і погоріла: "копи" теж сидять в мережі Колаж РБК-Україна: фіналістку "Міс Україна 2021" оштрафували в Харкові за порушення ПДР
Автор: Володимир Костирін

Учасниця конкуру "Міс Україна 2021" Юлія Андрієнко в Харкові проїхала на авто трамвайними коліями у негоду, і зняла своє порушення ПДР на відео, після чого розмістила кадри в мережі. Власне, через хвастощі красуня і погоріла - правоохоронці ідентифікували її по аккаунту і притягнули до відповідальності.

Про це 29 грудня передали в прес-службі патрульної поліції Харківської області.

Після публікації поста про вчорашню їзду не за правилами, який сама ж Андрієнко виклала в інтернеті, "копи" сьогодні розшукали та опитали порушницю.

"Відео зі своїм правопорушенням вона сама похизувалась на своїй сторінці в соціальній мережі", - йдеться в повідомленні. Також патрульні додали, що дівчина відпиратися не стала і погодилася, що порушила ПДР.

Учасниця Міс Україна 2021 зняла відео, як порушує ПДР... і погоріла: &quot;копи&quot; теж сидять в мережі

Фіналістка "Міс Україна 2021" Юлія Андрієнко (фото: instagram.com/yulia_egozaa)

"На громадянку інспектори склали адміністративну постанову за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП", - розповіли правоохоронці.

Також вони опублікували фото протоколу і кадр - скрін з відео про ту їзду по трамвайних рейках. І хоча ім'я порушниці в повідомленні поліції не вказується, той самий знімок і дозволяє розпізнати в ній Андрієнко.

Учасниця Міс Україна 2021 зняла відео, як порушує ПДР... і погоріла: &quot;копи&quot; теж сидять в мережіУчасниця Міс Україна 2021 зняла відео, як порушує ПДР... і погоріла: &quot;копи&quot; теж сидять в мережі

Харківські патрульні оштрафували учасницю "Міс Україна 2021" Юлію Андрієнко за порушення ПДР (фото: facebook.com/kharkivpolice)

Так, вчора учасниця конкурсу краси, перебуваючи за кермом авто, на Салтівському шосе виїхала на трамвайні колії, не бажаючи в негоду стояти в заторі. Юлія зняла цей момент на камеру і виклала ролик у своєму Instagram.

"Говорила, що мені не можна високу машину, інакше я буду нахабніти", - підписала вона ролик.

Учасниця Міс Україна 2021 зняла відео, як порушує ПДР... і погоріла: &quot;копи&quot; теж сидять в мережі

Учасниця "Міс Україна 2021" Юлія Андрієнко похвалилася, як порушувала ПДР у Харкові (фото: скріншот з відео)

Трохи пізніше дівчина "почистила" свій профіль і кадри про порушення ПДР були видалені... але пізно - вони вже розійшлися інтернетом (відео доступно за цим посиланням). Тепер Андрієнка оштрафували на 510 гривень.

Юлія Андрієнко брала участь у конкурсі краси "Міс Україна 2021" і стала фіналісткою. Зараз дівчина, як вказується в її профілі в мережі, займається організацією зйомок, рекламою і контентом для брендів.

Учасниця Міс Україна 2021 зняла відео, як порушує ПДР... і погоріла: &quot;копи&quot; теж сидять в мережіУчасниця Міс Україна 2021 зняла відео, як порушує ПДР... і погоріла: &quot;копи&quot; теж сидять в мережіУчасниця Міс Україна 2021 зняла відео, як порушує ПДР... і погоріла: &quot;копи&quot; теж сидять в мережі

Юлія Андрієнко, модель та учасниця конкурсу краси" Міс Україна 2021" (фото: instagram.com/yulia_egozaa)

Як повідомлялося, раніше в грудні українська "Міс Всесвіт 2021" Анна Неплях незабаром після повернення до Києва з Ізраїлю, де пройшов фінал світового конкурсу, викликали до суду через ДТП.

Також ми писали про те, що нещодавно співачка Ірина Федишин потрапила в ДТП - в авто артистки прямо біля Палацу "Україна" в Києві в'їхала вантажівка.

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