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Участница Мисс Украина 2021 сняла видео, как нарушает ПДД... и погорела: "копы" тоже сидят в сети

Новина українською →
Харьков, Среда 29 декабря 2021 22:13
Участница Мисс Украина 2021 сняла видео, как нарушает ПДД... и погорела: "копы" тоже сидят в сети Коллаж РБК-Украина: финалистку "Мисс Украина 2021" оштрафовали в Харькове за нарушение ПДД
Автор: Владимир Костырин

Участница конкура "Мисс Украина 2021" Юлия Андриенко в Харькове проехала на авто по трамвайным путям в непогоду, и сняла свое нарушение ПДД на видео, после чего разместила кадры в сети. Собственно, из-за хвастовства красавица и погорела - правоохранители идентифицировали ее по аккаунту и привлекли к ответственности.

Об этом 29 декабря передали в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

После публикации поста о вчерашней езде не по правилам, который сама же Андриенко выложила в интернете, "копы" сегодня разыскали и опросили нарушительницу.

"Видео со своим правонарушением она сама похвасталась на своей странице в социальной сети", - говорится в сообщении. Также патрульные добавили, что девушка отпираться не стала и была согласна, что нарушила ПДД.

Участница Мисс Украина 2021 сняла видео, как нарушает ПДД... и погорела: &quot;копы&quot; тоже сидят в сети

Финалистка "Мисс Украина 2021" Юлия Андриенко (фото: instagram.com/yulia_egozaa)

"На гражданку инспекторы составили административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП", - рассказали правоохранители.

Также они опубликовали фото протокола и кадр - скрин с видео о той езде по трамвайным рельсам. И хотя имя нарушительницы в сообщении полиции не указывается, тот самый снимок и позволяет распознать в ней Андриенко.

Участница Мисс Украина 2021 сняла видео, как нарушает ПДД... и погорела: &quot;копы&quot; тоже сидят в сетиУчастница Мисс Украина 2021 сняла видео, как нарушает ПДД... и погорела: &quot;копы&quot; тоже сидят в сети

Харьковские патрульные оштрафовали участницу "Мисс Украина 2021" Юлию Андриенко за нарушение ПДД (фото: facebook.com/kharkivpolice)

Так, вчера участница конкурса красоты, находясь за рулем авто, на Салтовском шоссе выехала на трамвайные пути, не желая в непогоду стоять в заторе. Юлия сняла этот момент на камеру и выложила ролик в своем Instagram.

"Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть", - подписала она ролик.

Участница Мисс Украина 2021 сняла видео, как нарушает ПДД... и погорела: &quot;копы&quot; тоже сидят в сети

Участница "Мисс Украина 2021" Юлия Андриенко похвасталась, как нарушала ПДД в Харькове (фото: скриншот с видео)

Чуть позже девушка "почистила" свой профиль и кадры о нарушении ПДД были удалены... но поздно - они уже разошлись в интернете (видео доступно по этой ссылке). Теперь Андриенко оштрафовали на 510 гривен.

Юлия Андриенко принимала участие в конкурсе красоты "Мисс Украина 2021" и стала финалисткой. Сейчас девушка, как указывается в ее профиле в сети, занимается организацией съемок, рекламой и контентом для брендов.

Участница Мисс Украина 2021 сняла видео, как нарушает ПДД... и погорела: &quot;копы&quot; тоже сидят в сетиУчастница Мисс Украина 2021 сняла видео, как нарушает ПДД... и погорела: &quot;копы&quot; тоже сидят в сетиУчастница Мисс Украина 2021 сняла видео, как нарушает ПДД... и погорела: &quot;копы&quot; тоже сидят в сети

Юлия Андриенко, модель и участница конкурса красоты "Мисс Украина 2021" (фото: instagram.com/yulia_egozaa)

Как сообщалось, ранее в декабре украинскую "Мисс Вселенная 2021" Анна Неплях вскоре после возвращения в Киев из Израиля, где прошел финал мирового конкурса, вызвали в суд из-за ДТП.

Также мы писали о том, что недавно певица Ирина Федишин угодила в ДТП - в авто артистки прямо возле Дворца "Украина" в Киеве въехал грузовик.

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Харьков полиция ПДД Мисс Украина
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