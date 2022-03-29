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Учасники терроборони отримають такі ж пільги, як і військовослужбовці: що це означає

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Вівторок 29 березня 2022 09:25
Учасники терроборони отримають такі ж пільги, як і військовослужбовці: що це означає Фото: учасників терроборони прирівняли до військовослужбовців (УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

Добровольці територіальної оборони захищають Україну фактично нарівні з мобілізованими військовослужбовцями. У тилу вони стежать за порядком і допомагають виявити диверсантів, а ось в більш гарячих точках – забезпечують порядок і навіть беруть участь в боях з окупантами.

У Верховній Раді був прийнятий законопроєкт №7151, який регулює питання про отримання статусу ветерана війни та членами сімей загиблих захисників і захисниць України. Про що йдеться в цьому документі – читайте нижче.

Згідно з цим Законом, учасники тероборони, які брали участь у бойових діях, отримали поранення, контузію або отримали інвалідність:

Добровольці тероборони ЗСУ можуть визнаватися учасниками бойових дій.

Учасники тероборони зможуть визнаватися особами з інвалідністю в результаті війни.

Сім'ї загиблих або померлих добровольців тероборони отримають соціальний захист нової категорії-сім'ї загиблих (померлих) захисників і захисниць.

Добровольці тероборони матимуть право на пенсійне забезпечення нарівні з військовослужбовцями. (Мається на увазі пенсійне забезпечення, як у військовослужбовців, які брали участь у бойових діях та особи з інвалідністю в результаті війни)

Учасники тероборони можуть піти на пенсію достроково за віком (чоловіки в 55 років, жінки – в 50 років). Страховий стаж повинен бути не менше 25 років/20 років.

У разі загибелі добровольця тероборони, його сім'я буде отримувати підвищену пенсію в розмірі, яка передбачена для членів сім'єю загиблих військовослужбовців.

Розмір пенсій для учасників бойових дій залежить від страхового (трудового) стажу, а також від доходу (заробітної плати). До пенсій учасників бойових дій встановлюється надбавка в розмірі від 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, від мінімальної пенсії).

Мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. (з 1 січня така пенсія склала 4 061, 40 гривні, очікується підвищення – в липні та грудні).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке матеріальне забезпечення і пільги є у мобілізованих.

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