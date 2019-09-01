Учасник Танців з зірками 2019 присвятив номер мамі і довів усіх до сліз

Даніель Салем і Юлія Сахневич змусили всіх плакати на прямому ефірі Танців з зірками 2019
Танці з зірками 2019 на 1+1 продовжує радувати телеглядачів. 2 випуск 6 сезону шоу 1 вересня насичений яскравими виступами українських зірок, які беруть участь в проекті.
У новому випуску танцювального шоу змусили звернути увагу на себе Даніель Салем і Юлія Сахневич. Вони виконали зворушливий танець, який Даніель присвятив своїй мамі.
Їх номер дуже сподобався телеглядачам, а також суддям. Катерина Кухар не змогла стримати сліз... Деякі юзери, до речі, пророкують парі як мінімум потрапляння до трійки кращих за результатами проекту.
Даніель Салем і Юлія Сахневич в Танцях з зірками 2019
Як відомо, мама Салема була балериною. Вона навіть знімалася у фільмі.
Сам Даніель зізнається, що головна його задача на шоу - побороти страхи, адже він завжди... боявся танцювати. Але не тому, що вважав це чоловічим заняттям, а думав, що йому не вистачить пластики.
"У мене 69 переломів. Пам'ятаю випадок, коли танцював лезгинку з друзями і примудрився зламати ногу. Тоді я і зрозумів, що танці - не моє. Тепер постараюся позбутися своєї карми ", - сказав Салем.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що після 1 випуску Танців з зірками 2019 жоден з учасників не покинув шоу. Але судді вже вибрали своїх фаворитів і аутсайдерів. Влад Яма, Франсиско Гомес і Катерина Кухар 25 серпня віддали першість на Анні Різатдіновій. А ось найменші оцінки отримали співак Дзідзьо, актор Михайло Кукуюк і ведуча Надія Матвєєва. Більш того, на Танцях із зірками 2019 встиг розгорітися перший скандал, пов'язаний з оцінками.
Всього в шоу Танці з зірками 2019 беруть участь 14 пар:
Раніше MARUV зізналася, що дуже переживає на Танцях із зірками 2019, і відверто розповіла про труднощі, з якими вона зіткнулася під час проекту.