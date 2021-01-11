Учасник популярного українського ТБ-шоу станцює на пілоні: в мережу "злили" відео

Циклоп - один з наймиліших героїв шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Найбільш зворушливий персонаж шоу "Маска" - фантастично милий Циклоп - у одному з перших епізодів виконає на сцені палкий танець на пілоні. Крім того, цей персонаж виконає хіт популярного гурту KAZKA "Свята".

"Оскільки Циклоп - це такий наївний і добрий персонаж, у поєднанні з треком "Свята" ми вирішили піти дуже нестандартним способом - звели на сцені пілон, навколо якого наш герой палко танцюватиме. Вся команда проєкту залишилась у захваті від цієї ідеї, номер вийшов неймовірно яскравим і видовищним. Крім того, для цієї постановки ми окремо робили підзйомку - знімали деталі, які глядачі побачать в ефірі. На екрані це все виглядатиме дуже цікаво", - з усмішкою розповідає режисер-постановник Ярослав Губський.

Циклопчик хоч і мімімішний, але запалює по-дорослому

Можна собі уявити, як непросто довелося зірці, яка ховається під маскою Циклопа, танцювати в такому об'ємному костюмі. Адже сама лише голова цього героя сягає в діаметрі близько 2 метрів, а в такому образі складно навіть пересуватися.

Крім того, у цій постановці також задіяли вогняні спецефекти, які створюють ще більше тепла навколо героя, який і так перебуває в неймовірно спекотному хутряному костюмі.

Проте Циклопчик прекрасно впорався із завданням режисерів, виконуючи сексуальні рухи навколо пілона.

Циклоп - один з наймиліших героїв шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, що оригінальне гіпершоу "Маска" стартує на каналі "Україна" вже 16 січня о 21:00.

Раніше ми писали, що з'явилися фото наймилішого учасника шоу "Маска".