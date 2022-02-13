Голос країни 2022: яскраві виступи і несподівані дуети четвертого ефіру шоу

Четвертий ефір шоу Голос країни 2022 подарував глядачам масу яскравих номерів та цікавих дуетів, а також запам'ятався несподіваним романтичним жестом одного з учасників - пропозицією руки і серця, після "сліпих прослуховуваннях" 12 сезону популярного вокального шоу.

Детальніше про кращі виступи читайте і дивіться в матеріалі Styler нижче.

В ефірі четвертого випуску шоу 13 лютого на каналі "1+1" глядачі побачили пробу вокальної сцени від відомої актриси Карини Авраменко, яка вирішила спробувати свої сили в якості виконавиці.

Зірка серіалу "Київ вдень і вночі" вибрала для цього пісню Світлани Лободи "Americano". Однак тренери не оцінили таку спробу, і ніхто не розгорнув свої крісла.

Після виступу Потам дав актрисі пораду і відзначив її сильний голос, та вказав при цьому на невміння його контролювати, рекомендувавши навчитися "тримати баланс". Після такого фіаско Авраменко не стримала емоції та розплакалася

Відео: виступ Карини Авраменко з піснею "Americano" на шоу Голос країни 2022

А ось змусив обернутися всі крісла тренерів 19-річний Гліб Пархоменко, житель Херсонської області. Юнак викликав справжній фурор своїм виконанням хіт переможців Євробачення 2021 групи Måneskin "I wanna be your slave".

На його стиль і манеру співу практично одночасно відреагували Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук, і незабаром червону кнопку натиснула також і Оля Полякова.

За реабілітолога-рокера почалася "битва" між зірками, але хлопець все-таки віддав перевагу команді Наді Дорофєєвої.

Відео: виступ Гліба Пархоменка з хітом Måneskin на шоу Голос країни 2022

25-річний Павло Тютюнник з Тернополя присвятив свій виступ на сцені Голосу дідусеві і бабусі, життя яких забрав коронавірус. На його виконання пісні Миколи Мозгового "Минає день, минає ніч" Оля Полякова і Святослав Вакарчук натиснули червоні кнопки, після чого Королева ночі приєдналася до хлопця на сцені, і разом вони заспівали вже дуетом.

Сам же молодий чоловік після такого експромту звернувся до лідера "Океан Ельза" з проханням разом заспівати його чуттєвий хіт "Обійми", на що Вакарчук з радістю погодився.

У підсумку Павло вибрав команду свого кумира - Святослава.

Відео: виступ Павла Тютюнника на 4 ефірі шоу Голос країни 2022

Учасник талант-шоу Володимир Порубайло виконав пісню "Eye of the tiger", і змусив обернутися Олю Полякову та Надю Дорофєєву.

З "головною блондинкою" українського шоу-бізу він "вжарив" дуетом "Мурку", але все ж таки вибрав команду Дорофєєвої.

А ось за лаштунками хлопець приголомшив свою дівчину, яка прийшла його підтримати, пропозицією руки та серця, на що отримав від коханої заповітне "Так!".

Відео: виступ Володимира Порубайла 13 лютого на 4 ефірі шоу Голос країни 2022

Учасниця шоу Алучана Феджі з Харкова обрала для виступу пісню гурту KAZKA "М'ята", отримавши після цього підтримку автора хіта Александри Зарицької, а також Андрія Мацоли.

Відео: Алучана Феджі з піснею "М'ята" на шоу Голос країни 2022

У четвертому випуску шоу Голос країни 2022 року професійний співак (з хору Верьовки) Дмитро Цимбал співав на сліпих прослуховувань пісню Luna, а потім "Місяць на небі".

Учасник талант-шоу сподобався Олі Поляковій та Святославу Вакарчуку, і сам вибрав у тренери легендарного рокера.

Відео: виступ Дмитра Цимбала на 4 ефірі шоу Голос країни 2022

На дует Аліни Лаврової з чоловіком Юрієм, який акомпанував на гітарі, свої крісла розгорнули Оля Полякова, Потап та Надя Дорофєєва.

Після їх виконання пісні "Rampampam" Потап запропонував подружжю виступати дуетом, так учасники в результаті й визначилися з тренером.

Відео: виступ Аліни Лаврової з чоловіком Юрієм на 4 ефірі шоу Голос країни 2022