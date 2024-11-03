Участницу "Холостяка" публично унизили. Она молчать не стала (фото)

Участница "Холостяка" попала в скандал

Так, после трансляции первой серии, в которой Вика появилась в эффектном сером платье, она увидела Stories владелицы бренда Katimo, от которого был ее наряд. Оказалось, зрители заметили "лук" Клочко.

И они начали поздравлять бренд со "звездным часом". Но в Katimo ответили, что дизайнер платья, которое выбрала Вика, "планировала", что его будут носить с бельем.

Участницу "Холостяка" раскритиковали из-за платья (скриншот)

Вика молчать не стала. Она публично ответила на упреки о так называемом отсутствии белья.

"Немножко бодишейминга заказывали? Нет? А я вам принесла. 1. Я в белье! 2. Классно, что владелица бренда позволяет себе комментировать наличие или отсутствие белья у своего покупателя, ведь я приобрела его (платье) за свои деньги! 3. Нет, не классно!" - написала Клочко.

Звезда "Холостяка" отреагировала на бодишейминг (скриншот)

Кроме этого, Вика объяснила, почему вся эта ситуация - "кринж". По ее словам, владелец бренда, если у него есть какое-то представление о том, как именно нужно носить его одежду, должен это прописывать.

"А если не прописали и комментируете как носят вашу одежду ваши покупатели и шеймите их за отсутствие белья (которое было, на минуточку, но это не суть), то лучше пересмотреть свои взгляды на мир. Жизнь изменилась и соски уже не выкалывают глаза. А вот токсик-бренды - еще как", - резюмировала участница реалити.

Клочко поставила на место тех, кто ее критикует (скриншот)

Кроме этого, юзеры поддержали Викторию, а потому "пришли" под пост бренда с именно тем платьем, из-за которого все началось. В комментариях они высмеяли позицию владелицы и написали:

"Підкажіть, а модель у білизні? А власниця бренду? А фотограф? А гігієнічні прокладки в білизні є?"

"Я можу придбати цю сукню тільки якщо носитиму білизну під неї? Чи можу стилізувати?"

"Не буду нічого у вас купувати, ваша власниця висміює клієнтів у себе в сторіс"

"Перепрошую, ви були у білизні, коли створювали цю модель? Моя рекомендація - наступного разу бути в ній"

"То як, її обов’язково носити з білизною? Чи можу носити так, як мені того захочеться?"

"Інструкцію до своїх "шедеврів" пришивайте, а краще білизну гвіздками прибийте, щоб клієнти знали на 100%, в кого не треба купувати"

"Давно шукала сукню, в якій можна ходити без білизни".

Сеть поддержала Клочко после хейта в ее сторону (скриншот)

Что известно о Вике Клочко

Сейчас девушке 29 лет. Она получила образование врача, но стала тату-мастером. На шоу Виктория пошла только тогда, когда узнала, что главным героем будет Терен.

Вика из "Холостяка" (скриншот)

"Терен близок мне по вайбу, ценностям и жизненным взглядам", - говорила Клочко.

Она подарила "Холостяку" набор временных татуировок. И на церемонии роз Вика получила от Терена цветок и приглашение продолжить участие в шоу.