Участницу "Холостяка" публично унизили. Она молчать не стала (фото)

Не успела отгреметь премьера первого выпуска "Холостяка", как уже начались скандалы. Одна из участниц реалити - тату-мастер Виктория Клочко, успела нарваться на критику и сразу показала, что не даст себя унижать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram девушки.
Так, после трансляции первой серии, в которой Вика появилась в эффектном сером платье, она увидела Stories владелицы бренда Katimo, от которого был ее наряд. Оказалось, зрители заметили "лук" Клочко.
И они начали поздравлять бренд со "звездным часом". Но в Katimo ответили, что дизайнер платья, которое выбрала Вика, "планировала", что его будут носить с бельем.
Участницу "Холостяка" раскритиковали из-за платья (скриншот)
Вика молчать не стала. Она публично ответила на упреки о так называемом отсутствии белья.
"Немножко бодишейминга заказывали? Нет? А я вам принесла. 1. Я в белье! 2. Классно, что владелица бренда позволяет себе комментировать наличие или отсутствие белья у своего покупателя, ведь я приобрела его (платье) за свои деньги! 3. Нет, не классно!" - написала Клочко.
Звезда "Холостяка" отреагировала на бодишейминг (скриншот)
Кроме этого, Вика объяснила, почему вся эта ситуация - "кринж". По ее словам, владелец бренда, если у него есть какое-то представление о том, как именно нужно носить его одежду, должен это прописывать.
"А если не прописали и комментируете как носят вашу одежду ваши покупатели и шеймите их за отсутствие белья (которое было, на минуточку, но это не суть), то лучше пересмотреть свои взгляды на мир. Жизнь изменилась и соски уже не выкалывают глаза. А вот токсик-бренды - еще как", - резюмировала участница реалити.
Клочко поставила на место тех, кто ее критикует (скриншот)
Кроме этого, юзеры поддержали Викторию, а потому "пришли" под пост бренда с именно тем платьем, из-за которого все началось. В комментариях они высмеяли позицию владелицы и написали:
Сеть поддержала Клочко после хейта в ее сторону (скриншот)
Сейчас девушке 29 лет. Она получила образование врача, но стала тату-мастером. На шоу Виктория пошла только тогда, когда узнала, что главным героем будет Терен.
Вика из "Холостяка" (скриншот)
"Терен близок мне по вайбу, ценностям и жизненным взглядам", - говорила Клочко.
Она подарила "Холостяку" набор временных татуировок. И на церемонии роз Вика получила от Терена цветок и приглашение продолжить участие в шоу.
К слову, ранее мы рассказывали, что известно обо всех участницах "Холостяка-13".
Кроме этого, на шоу "Холостяк" Терен откровенно рассказал о прошлых отношениях.