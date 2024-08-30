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Участница шоу "Міняю жінку" и "Супермама" рассекретила, сколько платят за съемки в телепроектах

Анастасия Данилец (фото: instagram.com/diamond_nesty)
Автор: Катерина Собкова

Блогерша Анастасия Данилец, которая принимала участие в проектах "Міняю жінку" и "Супермама" рассекретила, сколько денег она получила за съемки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что за участие в "Супермаме" ей ничего не заплатили. Однако за то, что девушка победила в шоу, ей подарили абонемент в спортивный клуб на год. По ее словам, это был единичный случай.

В этом году Анастасия снялась в еще одном телевизионном проекте под названием "Міняю жінку", 16-й сезон которого выйдет на канале "1+1" уже этой осенью.

Данилец во время съемок (фото: instagram.com/diamond_nesty)

"За участие в шоу каждая семья получает по 10 тыс. ...хотела сказать долларов. Гривен", - пошутила блогерша.

Также она отметила, что каждая героиня получает по 1400 грн, которые она может потратить на "карманные расходы".

Что известно об Анастасии Данилец

На момент участия в шоу "Супермама" в 2023 году Анастасии было 28 лет.

 

Как отметила Данилец, они с супругом и маленьким сыном переехали из Харькова после начала полномасштабного вторжения, так как в их дом было попадание.

Она - блогерша-тиктокерша с аудиторией более 300 тысяч. Ведет юмористический блог о жизни своей семьи и рассказывает, как это быть женой бодибилдера. Семья Насти живет в элитном жилом комплексе столицы, где арендует роскошную квартиру.

Вместе с супругом она воспитывает сына Максимилиана, которого они назвали в честь главного героя фильма "Гладиатор".

Также в шапке профиля Анастасии в Instagram написано, что девушка учит создавать вирусный контент и зарабатывать на просмотрах.

Анастасия Данилец и ее семья (фото: instagram.com/diamond_nesty)

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