Участница "Холостяка-13" ответила, согласилась ли бы снова на участие в проекте после эмоционального вылета

Что говорит участница "Холостяка-13"

Девушка делится, что за этот период выросла очень сильно эмоционально - как человек и как женщина. По словам Багай, с ней произошел большой трансформационный период благодаря программе, а потому она бы не отказалась от участия в "Холостяке" еще раз.

"Я выросла очень сильно эмоционально. Я очень сильно выросла, в первую очередь, как человек и как женщина. И это очень важно понимать. Я прошла на проект 20-летней. Сегодня мне 21, и я пережила очень большой трансформационный период в своей жизни, благодаря проекту. Я бы пошла даже без раздумий. Мне впервые понравился так сильно человек и я действительно отдалась этому чувству. Даже боль, которую я прошла, сделала меня сегодня той, кто я", - объяснила свою позицию Юстина.

Вылет девушки был эмоциональным, поскольку она испытывала симпатию к Александру. А потому ей пришлось столкнуться с болью после того, как он принял решение попрощаться с ней.

Юстина Багай (фото: instagram.com/holostyakstb)

На пост-шоу Багай не скрывала бурных эмоций, когда речь шла о ней и Терене. Из-за этого она даже не могла смотреть последние выпуски реалити.

"Это было очень болезненно, очень эмоционально. Это меня перенесло назад в лето, это было трудно переживать. Когда показали его слова... Я из-за этого, если честно, последние эпизоды не смотрела", - сказала участница.

Также Юстина добавила, что даже несмотря на то, что произошло, она не держит обиды на Александра. Ведь уже сейчас, спустя какое-то время, понимает, что они с ветераном войны - просто не друг для друга.

"Когда мы прощались с Александром, я говорила, что это проект о любви. Что этот проект о чем-то большом, о двух половинках. И я говорила: если ты отпускаешь меня домой - так и должно быть. Значит, я не его женщина, а он не мой мужчина. Поэтому, мне кажется, что все правильно произошло. Хорошо, что он меня отпустил за неделю до знакомства с его родителями. Потому что я не знаю, насколько бы сильно я уже тогда привязалась к нему. Поэтому я и благодарю за то, что я ушла. Нет обид", - признается девушка.

Юстина Багай покинула шоу за шаг до финала (фото: instagram.com/holostyakstb)

К слову, Алина Шаманская критиковала авторов "Холостяка" после вылета Багай из шоу. Дело в том, что когда во время съемок девушку накрыли эмоции, съемки все равно продолжились, а поддержку ей оказала лишь бывшая "Холостячка" Злата Огневич, как подчеркнула блогерша.