Участник Twenty One Pilots появился в новом клипе в бандане с украинской надписью (видео)

Американский дуэт Twenty One Pilots, состоящий из вокалиста Тайлера Джозефа и ударника Джоша Дана, выпустил новую песню "Overcompensate" и клип к ней. В нем фаны заметили украинскую надпись.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал коллектива.

Twenty One Pilots в очередной раз поддержали Украину

Так, в кадре нового клипа ударник группы появляется с банданой на шее, на которой написано на украинском языке "факелоносец".

Джош Дан (фото: скриншот с видео)

Кроме преданных поклонников, это заметил бывший советник президента Игорь Новиков.

"Огромная благодарность Twenty One Pilots. На бандане Джоша на украинском написано "Факелоносец". Поздравляем с замечательным новым синглом!", - написал в соцсети X он.

Напомним, в 2022 году коллектив отменил свои концерты в России и публично выразил поддержку украинцам.

"Мир победит, а мы, надеемся, со временем сможем посетить вас снова. Мы поддерживаем Украину", - заявили артисты.

Новый альбом под названием Clancy станет первым студийным альбомом Twenty One Pilots за последние три года. Его выход запланирован на 17 мая.