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Участник Twenty One Pilots появился в новом клипе в бандане с украинской надписью (видео)

Пятница 01 марта 2024 13:30
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Участник Twenty One Pilots появился в новом клипе в бандане с украинской надписью (видео) Twenty One Pilots (фото: instagram.com/twentyonepilots)
Автор: Иванна Пашкевич

Американский дуэт Twenty One Pilots, состоящий из вокалиста Тайлера Джозефа и ударника Джоша Дана, выпустил новую песню "Overcompensate" и клип к ней. В нем фаны заметили украинскую надпись.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал коллектива.

Twenty One Pilots в очередной раз поддержали Украину

Так, в кадре нового клипа ударник группы появляется с банданой на шее, на которой написано на украинском языке "факелоносец".

Участник Twenty One Pilots появился в новом клипе в бандане с украинской надписью (видео)

Джош Дан (фото: скриншот с видео)

Кроме преданных поклонников, это заметил бывший советник президента Игорь Новиков.

"Огромная благодарность Twenty One Pilots. На бандане Джоша на украинском написано "Факелоносец". Поздравляем с замечательным новым синглом!", - написал в соцсети X он.

Напомним, в 2022 году коллектив отменил свои концерты в России и публично выразил поддержку украинцам.

"Мир победит, а мы, надеемся, со временем сможем посетить вас снова. Мы поддерживаем Украину", - заявили артисты.

Новый альбом под названием Clancy станет первым студийным альбомом Twenty One Pilots за последние три года. Его выход запланирован на 17 мая.

Недавно мы писали, что LP попросила прощения у украинцев из-за скандала с триколором.

Также Милена Мельничук рассказала об угрозах и насилии на конкурсе Мисс Европа.

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