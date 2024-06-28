Участник популярной группы встал на защиту Украины: "Уже второй месяц я в ВСУ"

Так Мазуряк поздравил украинцев с Днем Конституции, а также признался, что еще 2 месяца назад он пошел служить. Артист отметил, что это его обязанность.

Музыкант из группы Kazka (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)

"С Днем Конституции. Статья 65. Конституции Украины: Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом", - написал сопилкарь.

"Так что живу как книга пишет. Уже второй месяц я в Вооруженных Силах Украины. Прошел обучение. О службе чуть позже", - добавил он.

Музыкат также отметил, что пока не знает, сможет ли он выступать с группой на концертах. Мазуряк "ничего не может обещать". Впрочем, он думает, что точно увидится с фанами.

Дмитрий Мазуряк (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)

"Служу Украинскому народу!" - резюмировал сопилкарь.

Как реагирует сеть

В комментариях фаны благодарят Мазуряка за его решение. Также пользователи пишут:

"Бережи себе! Велика шана тобі!"

"Дмитро... Захисту небесного і твоїми янголами-охоронцями! Дякую за захист!"

"Діма, хай Бог тобі помагає! Бережи себе!"

"Дуже пишаюсь тобою, друже!"

"Вогонь запеклих не пече".

Кто такой Дмитрий Мазуряк

Музыканту 26 лет он родился в Черновицкой области. Он играет на более чем 30 музыкальных инструментах.

В группу Kazka Мазуряк пришел в 2018 году. Также он собирает редкие народные музыкальные инструменты.

Дмитрий Мазуряк (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)