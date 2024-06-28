RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Участник популярной группы встал на защиту Украины: "Уже второй месяц я в ВСУ"

Дмитрий Мазуряк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Cопилкарь из группы Kazka Дмитрий Мазуряк отправился на войну. Он решил защищать Украину на фронте и уже прошел обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым музыкант поделился в Instagram.

Так Мазуряк поздравил украинцев с Днем Конституции, а также признался, что еще 2 месяца назад он пошел служить. Артист отметил, что это его обязанность.

Музыкант из группы Kazka (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)

"С Днем Конституции. Статья 65. Конституции Украины: Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом", - написал сопилкарь.

"Так что живу как книга пишет. Уже второй месяц я в Вооруженных Силах Украины. Прошел обучение. О службе чуть позже", - добавил он.

Музыкат также отметил, что пока не знает, сможет ли он выступать с группой на концертах. Мазуряк "ничего не может обещать". Впрочем, он думает, что точно увидится с фанами.

Дмитрий Мазуряк (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)

"Служу Украинскому народу!" - резюмировал сопилкарь.

Как реагирует сеть

В комментариях фаны благодарят Мазуряка за его решение. Также пользователи пишут:

  • "Бережи себе! Велика шана тобі!"
  • "Дмитро... Захисту небесного і твоїми янголами-охоронцями! Дякую за захист!"
  • "Діма, хай Бог тобі помагає! Бережи себе!"
  • "Дуже пишаюсь тобою, друже!"
  • "Вогонь запеклих не пече".

Кто такой Дмитрий Мазуряк

Музыканту 26 лет он родился в Черновицкой области. Он играет на более чем 30 музыкальных инструментах.

В группу Kazka Мазуряк пришел в 2018 году. Также он собирает редкие народные музыкальные инструменты.

Дмитрий Мазуряк (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)

Кстати, недавно мы уже рассказывали, что Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцов.

Кроме того, ранее стало известно, что Остапчук попал в скандал из-за ТЦК и "отмазывания" от службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЗвезды шоу-бизнеса