Участник Евровидения 2023 от Финляндии поиздевался над украинским флагом на концерте (видео)
Представитель Финляндии на Евровидении в 2023 году дал концерт в Таллине, во время которого поиздевался над украинским флагом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пользователя соцсети X, которая раньше называлась Twitter.
Музыкант швырнул сине-желтый флаг
Во время выступления поклонники Käärijä передали на сцену флаг Украины.
Вместо того, чтобы развернуть его, он просто взял и швырнул знамя под стол, размахивая руками и произнося "Нет-нет-нет".
Позже артист переложил сине-желтое знамя под стол с аппаратурой, и до конца концерта он лежал на полу.
не выиграл евровидение, но выиграл конкурс ублюдков, не парься. pic.twitter.com/yQftCB0CPS — рейхенбахский водопад (@Reg_Bah) October 16, 2023
Пользователи сети возмутились
Украинцы не ожидали от артиста такого поведения и пожалели, что голосовали за него на песенном конкурсе.
- Капець, я скидала смс за ось це гівно, give my money back
- Український прапор - класний засіб виявляти лицемірних мудаків-виконавців
- Знову людина, чиє найбільше досягнення в житті, - навичка керувати тембром голосу, виявилася без ідей, моралі та цінностей
- Я сподіваюся свідомі люди після цього просто пішли з концерту
- Після ситуації з Літтл Біг все з ним стало зрозуміло
Käärijä (фото: instagram.com/paidatonriehuja)
Напомним, на Евровидении Käärijä подружился с группой TVORCHI, а любимой своей артисткой исполнитель назвал Верку Сердючку.
А недавно исполнитель засветился в stories российской группы Little Big, которые в июне прошлого года выехали из России в США, осудив действия своего президента.
Käärijä и Little Big (фото: instagram.com/littlebigband)
Недавно Оля Полякова вспомнила, как Кадыров и Тимати запугивали украинских артистов.
Также мы писали, что The Hardkiss выпустили клип, посвященный украинским энергетикам.