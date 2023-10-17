Участник Евровидения 2023 от Финляндии поиздевался над украинским флагом на концерте (видео)

Представитель Финляндии на Евровидении в 2023 году дал концерт в Таллине, во время которого поиздевался над украинским флагом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пользователя соцсети X , которая раньше называлась Twitter.

Музыкант швырнул сине-желтый флаг

Во время выступления поклонники Käärijä передали на сцену флаг Украины.

Вместо того, чтобы развернуть его, он просто взял и швырнул знамя под стол, размахивая руками и произнося "Нет-нет-нет".

Позже артист переложил сине-желтое знамя под стол с аппаратурой, и до конца концерта он лежал на полу.



не выиграл евровидение, но выиграл конкурс ублюдков, не парься. pic.twitter.com/yQftCB0CPS — рейхенбахский водопад (@Reg_Bah) October 16, 2023

Пользователи сети возмутились

Украинцы не ожидали от артиста такого поведения и пожалели, что голосовали за него на песенном конкурсе.

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Käärijä (фото: instagram.com/paidatonriehuja)

Напомним, на Евровидении Käärijä подружился с группой TVORCHI, а любимой своей артисткой исполнитель назвал Верку Сердючку.

А недавно исполнитель засветился в stories российской группы Little Big, которые в июне прошлого года выехали из России в США, осудив действия своего президента.

Käärijä и Little Big (фото: instagram.com/littlebigband)