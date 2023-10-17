ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Участник Евровидения 2023 от Финляндии поиздевался над украинским флагом на концерте (видео)

Вторник 17 октября 2023 17:32
UA EN RU
Участник Евровидения 2023 от Финляндии поиздевался над украинским флагом на концерте (видео) Käärijä (фото: instagram.com/paidatonriehuja)
Автор: Иванна Пашкевич

Представитель Финляндии на Евровидении в 2023 году дал концерт в Таллине, во время которого поиздевался над украинским флагом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пользователя соцсети X, которая раньше называлась Twitter.

Музыкант швырнул сине-желтый флаг

Во время выступления поклонники Käärijä передали на сцену флаг Украины.

Вместо того, чтобы развернуть его, он просто взял и швырнул знамя под стол, размахивая руками и произнося "Нет-нет-нет".

Позже артист переложил сине-желтое знамя под стол с аппаратурой, и до конца концерта он лежал на полу.

Пользователи сети возмутились

Украинцы не ожидали от артиста такого поведения и пожалели, что голосовали за него на песенном конкурсе.

  • Капець, я скидала смс за ось це гівно, give my money back
  • Український прапор - класний засіб виявляти лицемірних мудаків-виконавців
  • Знову людина, чиє найбільше досягнення в житті, - навичка керувати тембром голосу, виявилася без ідей, моралі та цінностей
  • Я сподіваюся свідомі люди після цього просто пішли з концерту
  • Після ситуації з Літтл Біг все з ним стало зрозуміло

Участник Евровидения 2023 от Финляндии поиздевался над украинским флагом на концерте (видео)

Käärijä (фото: instagram.com/paidatonriehuja)

Напомним, на Евровидении Käärijä подружился с группой TVORCHI, а любимой своей артисткой исполнитель назвал Верку Сердючку.

А недавно исполнитель засветился в stories российской группы Little Big, которые в июне прошлого года выехали из России в США, осудив действия своего президента.

Участник Евровидения 2023 от Финляндии поиздевался над украинским флагом на концерте (видео)

Käärijä и Little Big (фото: instagram.com/littlebigband)

Недавно Оля Полякова вспомнила, как Кадыров и Тимати запугивали украинских артистов.

Также мы писали, что The Hardkiss выпустили клип, посвященный украинским энергетикам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение звезды шоу-бизнеса