Учасник Євробачення 2023 від Фінляндії познущався з українського стяга на концерті (відео)
Представник Фінляндії на Євробаченні 2023 днями дав концерт у Талліні, під час якого познущався з українського стяга.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на користувача соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter.
Музикант жбурнув синьо-жовтий стяг
Під час виступу шанувальники Käärijä передали на сцену прапор України.
Замість того, щоб розвернути його, він просто взяв і жбурнув прапор під стіл, розмахуючи руками і промовляючи "Ні-ні-ні".
Пізніше артист переклав синьо-жовтий стяг під стіл з апаратурою, і до кінця концерту він лежав на підлозі.
— рейхенбахський водоспад (@Reg_Bah) October 16, 2023
не виграв євробачення, але виграв конкурс ублюдків, не парся. pic.twitter.com/yQftCB0CPS
Користувачі мережі обурилися
Українці не очікували від артиста такої поведінки, і пошкодували, що голосували за нього на пісенному конкурсі.
- Капець, я скидала смс за ось це гівно, give my money back
- Український прапор - класний засіб виявляти лицемірних мудаків-виконавців
- Знову людина, чиє найбільше досягнення в житті, - навичка керувати тембром голосу, виявилася без ідей, моралі та цінностей
- Я сподіваюся свідомі люди після цього просто пішли з концерту
- Після ситуації з Літтл Біг все з ним стало зрозуміло
Käärijä (фото: instagram.com/paidatonriehuja)
Нагадаємо, на Євробаченні Käärijä потоваришував з гуртом TVORCHI, а улюбленою своєю артисткою виконавець назвав Вєрку Сердючку.
А нещодавно виконавець засвітився у stories російського гурту Little Big, які у червні минулого року виїхали з Росії до США, засудивши дії свого президента.
Käärijä і Little Big (фото: instagram.com/littlebigband)
Нещодавно Оля Полякова згадала, як Кадиров і Тіматі залякували українських артистів.
Також ми писали, що The Hardkiss випустили кліп, присвячений українським енергетикам.