Угрожали смертью и убийством родных: Оля Полякова вспомнила, как Кадыров и Тимати запугивали украинских артистов

Кадыров и Тимати угрожали украинским артистам

Журналист спросил у Поляковой, что она думает о Потапе, который во время полномасштабного вторжения сбежал за границу.

Полякова и Потап (фото: YouTube-канал MOZGI)

В ответ звезда заявила, что Потапа могли запугать.

"Потап - великий артист, заслуженный. И тут люди немного ему не простили… То, что он долго был за границей. Хотя у Леши в то время был самый информационный блог в инстаграмме. Он это делал, и он это финансировал. Это были крутые ролики", речи, он очень активно... А потом что-то произошло. И у меня есть подозрение. Что его запугали ..." - отметила она.

По словам знаменитости, некоторым артистам из Украины, имена которых Полякова не назвала, звонили Кадыров и Тимати.

Кадыров и Тимати (фото: российские СМИ)

"Многим артистам звонили Тимати вместе с Кадыровым и угрожали. Угрожали так, как они умеют угрожать. Они звонили и угрожали смертью, убийством родных, они говорили, что мы найдем тебя в любой точке мира и порежем на меха. Я знаю двух артистов, которым звонили. Я не могу сказать, кто это. Но эти артисты не скурвились и продолжили делать свое дело, а некоторые почему-то замолчали. Я сейчас не хочу ничего сказать. И я абсолютно уверена, что у любого человека есть право на страх. У людей разное чувство самосохранения", - поделилась исполнительница.