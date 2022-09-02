Прибрати живіт і схуднути заважає один гормон: лікар пояснила, як з цим впоратися
При сильному стресі в організмі людини виробляється гормон кортизол, який так і називають - гормон стресу. Він бере участь у багатьох біологічних процесах і велика кількість цього гормону заважає схуднути та прибрати живіт.
Як можна впливати на цей гормон, розповіла лікар Марія Вороненко у своєму Telegram-каналі.
Кортизол - це гормон, який утворюється в корі надниркових залоз і захищає організм від стресу, регулює рівень артеріального тиску, бере участь в обміні білків, жирів і вуглеводів.
При постійному і хронічному стресі, який пов'язаний з фінансовими труднощами, проблемами у відносинах, невпевненістю або занепокоєнням з приводу здоров'я або життя, свого або близьких, кортизол виробляється у великих кількостях. І це призводить до порушень при обміні речовин.
За словами фахівця, в нормальних умовах гормон кортизол виділяється в проміжку між 07:00 і 10:00 годинами ранку.
Підвищують рівень кортизолу стреси, кофеїн, алкоголь, нікотин, надмірні навантаження і голодування.
Як кортизол заважає схуднути?
Надмірне виділення кортизолу спалює м'язи та провокує збільшення вісцерального жиру. Це призводить до появи "кортизолового живота" і постійної тяги до солодкого.
Наслідки високого рівня кортизолу
- Ожиріння
- Дисбаланс цукру в крові
- Синдром хронічної втоми
Як знизити рівень кортизолу
1. Зменшити дозу кофеїну та інших стимуляторів, особливо в стресових ситуаціях
2. Робити зарядку зранку і пити воду з лимоном.
3. Жорсткі дієти змінити на збалансоване харчування.
4. Висипатися і дотримуватися нормального режиму дня.
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