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Не тільки біг: які ще способи допоможуть спалити зайві калорії і схуднути

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Субота 20 серпня 2022 12:39
Не тільки біг: які ще способи допоможуть спалити зайві калорії і схуднути Фото: Які види активності допомагають спалити калорії і схуднути (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Позбутися від зайвих кілограмів за допомогою тільки однієї дієти практично неможливо. Для отримання ефекту харчування потрібно обов'язково комбінувати з фізичними навантаженнями. І часом для стабілізації ваги зовсім не обов'язково виснажувати себе годинами в спортзалі або бігати по 2-3 години.

Які ще способи допомагають спалити калорії та схуднути, розповіли в ProstoWay.

Танець

У багатьох моделей, актрис і любителів здорового способу життя танці вже давно стали улюбленим кардіотренуванням. Це відмінне навантаження на все тіло, яка допомагає не тільки ефективно спалити калорії, але і підтягнути м'язи.

Для отримання потрібного ефекту потрібно займатися танцями не менше 1 години в день. Це максимально не нудний і веселий вид фізичного навантаження. Можна вибрати один вид танцювального напрямку, можна чергувати кілька, а можна просто танцювати щодня під веселу музику.

А ще танці допомагають поліпшити настрій і проганяють геть нудьгу.

Скакалка

Дитяча скакалка виявляється є відмінним тренуванням. Всього 20-30 хвилин вправ зі скакалкою дозволяє спалити 400 ккал і зміцнити м'язи майже всього тіла.

Заняття зі скакалкою варто робити вранці, тому, що це допоможе розігнати лімфу, позбутися від зайвої рідини, поліпшити венозний кровообіг і зменшити целюліт.

Плавання

Відмінний спосіб об'єднати приємне з корисним. Підійде природна водойма в теплу погоду або ж басейн. Плавання відмінно спалює калорії, зміцнює м'язи всього тіла, допомагає розслабитися і впорядкувати до ладу думки.

Ходьба

Прогулянки у швидкому темпі можуть бути навіть ефективніше ранкової пробіжки. І ось навантаження на суглоби не буде такою сильним.

Якщо у вас поблизу немає гір або лісу, гуляйте в парку біля будинку. Слідкуйте за темпом і намагайтеся не переходити на прогулянковий крок, інакше результат від таких тренувань доведеться чекати дуже довго.

Велосипед

Велосипед стає все більш популярним видом транспорту у людей різного віку. І їзда на ньому - це ефективний спосіб спалювати калорії. Достатньо всього однієї години в день, щоб отримати відмінне тренування для ніг і кардіонавантаження.

Можна використовувати велотренажер в залі або вдома, а можна купити велосипед і разом з друзями регулярно робити велоподорожі за місто або в найближчий парк.

До речі, раніше ми писали про те, що експерт пояснила, чому під час війни дуже важливо дотримуватися нормального графіка сну.

А ще розповідали про те, які прості літні звички допоможуть не захворіти, коли прийдуть холоди.

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