Ці п'ять ранкових звичок вам точно допоможуть схуднути: що потрібно робити обов'язково

Медики назвали п'ять щоденних ранкових звичок, які допоможуть вам позбавитися від зайвих кілограмів. Нічого особливого вам робити не доведеться - тут важливо налаштуватися і виконувати процедури щодня.

Які п'ять ранкових звичок вам точно допоможуть схуднути - читайте нижче.

1. Нормальний сон

Хороший і повноцінний сон - запорука вашого здоров'я. Регульований цикл сну дуже важливий для схуднення, бо відновлюється функціонування гормону греліну. А саме він відповідає за переїдання.

2. Стакан води

Візьміть у звичку випити після пробудження склянку звичайної теплої води. Це допоможе запустити роботу шлунково-кишкового тракту і краще переварити їжу, яку ви будете вживати протягом дня. Вода заповнить шлунок і врятує вас від переїдання, а ще посилить метаболізм.

3. Правильний сніданок

Постарайтеся наситити ваш сніданок білками, тому, що саме вони допоможуть довше відчувати ситість і відрегулюють рівень цукру в крові. Багато білка в варених яйцях, омлеті, йогуртах з фруктами, сирі з горіхами, індичці та авокадо.

4. Займіться спортом

Дослідження показують, що заняття спортом вранці не тільки додасть бадьорості всьому організму на цілий день, але і допоможе скинути зайві кілограми.

5. Займіться медитацією

За словами фахівців, ранкова медитація допомагає відновити душевний баланс, заспокоїть розум і підготує нервову систему до будь-яких нервових перенапружень протягом дня.

Що ще важливо:

Постарайтеся скласти меню на день вперед заздалегідь - це дозволить і оптимально збалансувати ваш раціон, і позбавить вас від незапланованих перекусів.

Постарайтеся протягом дня провести хоча б пів години на сонці - вітамін D відіграє велику роль в схудненні.

Ранкову чашку кави випивайте без добавок - відмовтеся від цукру, вершків або сиропів. В крайньому разі - візьміть знежирене молоко. Протягом дня випийте не більше трьох чашок кави - це посилить метаболізм і знизить апетит.

За годину до сну з'їжте білковий продукт - 100 йогурту або жменю мигдальних горіхів. Це допоможе виробленню гормону HGH, у якого є жироспалюючий ефект.