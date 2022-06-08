ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці п'ять ранкових звичок вам точно допоможуть схуднути: що потрібно робити обов'язково

Новость на русском →
Середа 08 червня 2022 08:08
Ці п'ять ранкових звичок вам точно допоможуть схуднути: що потрібно робити обов'язково Фото: які п'ять звичок вранці допоможуть вам схуднути (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Медики назвали п'ять щоденних ранкових звичок, які допоможуть вам позбавитися від зайвих кілограмів. Нічого особливого вам робити не доведеться - тут важливо налаштуватися і виконувати процедури щодня.

Які п'ять ранкових звичок вам точно допоможуть схуднути - читайте нижче.

1. Нормальний сон

Хороший і повноцінний сон - запорука вашого здоров'я. Регульований цикл сну дуже важливий для схуднення, бо відновлюється функціонування гормону греліну. А саме він відповідає за переїдання.

2. Стакан води

Візьміть у звичку випити після пробудження склянку звичайної теплої води. Це допоможе запустити роботу шлунково-кишкового тракту і краще переварити їжу, яку ви будете вживати протягом дня. Вода заповнить шлунок і врятує вас від переїдання, а ще посилить метаболізм.

3. Правильний сніданок

Постарайтеся наситити ваш сніданок білками, тому, що саме вони допоможуть довше відчувати ситість і відрегулюють рівень цукру в крові. Багато білка в варених яйцях, омлеті, йогуртах з фруктами, сирі з горіхами, індичці та авокадо.

4. Займіться спортом

Дослідження показують, що заняття спортом вранці не тільки додасть бадьорості всьому організму на цілий день, але і допоможе скинути зайві кілограми.

5. Займіться медитацією

За словами фахівців, ранкова медитація допомагає відновити душевний баланс, заспокоїть розум і підготує нервову систему до будь-яких нервових перенапружень протягом дня.

Що ще важливо:

Постарайтеся скласти меню на день вперед заздалегідь - це дозволить і оптимально збалансувати ваш раціон, і позбавить вас від незапланованих перекусів.

Постарайтеся протягом дня провести хоча б пів години на сонці - вітамін D відіграє велику роль в схудненні.

Ранкову чашку кави випивайте без добавок - відмовтеся від цукру, вершків або сиропів. В крайньому разі - візьміть знежирене молоко. Протягом дня випийте не більше трьох чашок кави - це посилить метаболізм і знизить апетит.

За годину до сну з'їжте білковий продукт - 100 йогурту або жменю мигдальних горіхів. Це допоможе виробленню гормону HGH, у якого є жироспалюючий ефект.

До речі, раніше ми писали про те, що експерт назвала важливу звичку, яка допоможе позбутися зайвої ваги.

А також розповідали про те, який овоч потрібно вживати перед їжею, щоб схуднути.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжа здоровье схуднення лишний вес
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими