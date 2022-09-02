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Як прибрати плями від помідорів або томатного соку: найкращі помічники

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П'ятниця 02 вересня 2022 18:44
Як прибрати плями від помідорів або томатного соку: найкращі помічники Чим можна відмити плями від кетчупу або помідорів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Бризнув сік помідора на одяг або забруднили улюблену футболку томатним соусом - сумно, але цілком можна виправити. Для видалення таких плям необов'язково використовувати дорогі засоби та хімію. Справитися з ними можуть і засоби, які є в кожному будинку.

Як вивести плями від помідорів, кетчупу і томатного соку - читайте в матеріалі нижче.

Перекис водню

Візьміть 100 мл води та налийте в неї 1 чайну ложку перекису водню. Добре перемішайте і замийте як слід пляму. Можна потерти щіткою. Потім виперіть як зазвичай.

Рецепт відмінно підходить для білих і світлих тканин. А ось кольоровий або темний одяг від контакту з перекисом може постраждати. Про всяк випадок перевірте перед використанням - намочіть перекисом в непомітному місці та почекайте пару хвилин.

Нашатир і сіль

Чайну ложку нашатирного спирту змішайте з чайною ложкою солі, вимішайте до однорідної пасти. Нанесіть на пляму і залиште на 30-40 хвилин. Потім акуратно приберіть кашку пензликом або старою зубною щіткою. Виперіть не з порошком, а в мильній воді.

Нанесіть на пляму від кетчупу або помідора трохи води, а потім присипте сіллю і залиште на 30 хвилин. Потім сіль приберіть і протріть пляму нашатирним спиртом. Виперіть в мильній воді.

Ще один варіант: гаряча вода з сіллю. У літр води насипте 5 ст.ложок солі, розмішайте. Замочіть одяг з плямою. Саму пляму трохи потріть, залиште на годину. Потім виперіть.

Оцет

Розведіть оцет з водою навпіл (1:1) і протирайте цим розчином пляму до тих пір, поки воно не посвітлішає. Цей варіант підходить для натуральних тканин.

Крім оцту можна використовувати лимонний сік або лимонну кислоту. Рідкими засобами пляму протирають, сухими - присипають.

Молоко

Підігрійте молоко і нанесіть на забруднене місце. Або занурте забруднений одяг на 30 хвилин в підігріте молоко. Потім виперіть.

Гліцерин

Просочіть місце з плямою гліцерином і почекайте 20 хвилин. Якщо ефекту мало, повторіть процедуру.

Візьміть гліцерин і змішайте з нашатирним спиртом в пропорції 4 до 1. Суміш нанесіть на пляму і залиште на 3 години. Суміш потім приберіть і виперіть.

До речі, раніше ми писали про те, чим можна відмити сажу з рук, одягу і посуду.

А ще розповідали про те, для чого в пилосос потрібно насипати одну ложку прального порошку.

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