Як прибрати картинку з голови? Найсмішніші "жіночі" питання психологу

Питання психологу дуже часто бувають, м'яко кажучи, дивними. Особливо, коли мова заходить про романтичні стосунки.

Психолог, сексолог і співведуча реаліті "Екси" на Новому каналі Наталія Єжова поділилася на сайті найнезвичайнішими і навіть смішними питаннями, які їй задавали жінки.

"Як прибрати картинку з голови?"

Це запитання мені поставила одна художниця. Вона багато часу приділяє творчості. І в неї у голові часто з'являлася якась картинка. І "жила" там, доки художниця її не намалює. Моя порада: якщо у вас є в голові якась "картинка", то потрібно просто втілити в життя те, що вона вам підказує.

"Що робити, якщо чоловік пішов до психолога? Він захворів?"

Дуже часто чоловіки і жінки плутають психолога з психіатром. Тому і виникає таке запитання. Жінки думають, що чоловік захворів, і його заберуть до психіатричної лікарні. Повірте, такий страх реально існує. Насправді, похід до психолога - це про психологічне здоров'я, а не про медикаментозне лікування.

"Мій чоловік погано поводиться. Я хочу записати його до психолога"

Це я називаю "перенесення проблем на чоловіка". Тобто: "Я хочу вилікувати чоловіка, а сама лікуватися не хочу". У таких випадках, як ви розумієте, допомога потрібна тому, хто звертається. У партнера в такі моменти в більшості випадків все добре та спокійно.

"А ви даєте гарантію, що ми з чоловіком зійдемося?"

Жінки часто запитують про гарантії дієвості рад, про гарантії того, що в неї вийде вирішити всі проблеми з чоловіком. Це перекладання відповідальності на психолога. Але психолог - не бабка-ворожка, і тут немає жодного приворотного зілля. Це людина, з якою ви разом працюєте над здоровою психікою - 50 на 50.

"Як зробити так, щоб чоловік мені освідчився?"

ут історія, схожа з попередніми пунктами. Ми не можемо змусити іншу людину щось робити. Моя порада: жінці самій потрібно змінитися і стати тією, кому хочеться освідчитися. Цей запит потрібно трохи переформулювати і питати так: "Якою мені потрібно стати, що змінити в собі, щоб мій чоловік мені освідчився?" З цим запитанням спокійно можна звертатися до психолога.

"Що мені робити, якщо я розмовляю з собою? У мене шизофренія?"

У кожного з нас є частини особистості - це дорослий, дитина, і зріла наша частина. Тому нормально, якщо ми ведемо переговори всередині себе. Не лякайтеся цього. Бережіть своє психологічне здоров'я і пам'ятайте, що кожен з вас несе відповідальність за своє життя і настрій.

Фото: Наталія Єжова (прес-служба Нового каналу)