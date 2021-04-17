Негативні емоції можуть бути дуже корисні: вчені здивували заявою

Гнів

Гнів часто проявляється від почуття несправедливості. В юному віці така емоція дуже яскрава, з віком вона стає спокійніше. Гнів можна направити в правильне річище і запитати себе, чи дійсно з вами сталася несправедливість. Також можна подумати про те, як можна виправити чи змінити ситуацію. Поки ви будете роздумувати – гнів ущухне, а ви знайдете нові способи впоратися зі складними ситуаціями.

Тривога і неспокій

Ці дві емоції відвідують практично кожну людину. Через них ми часто опиняємося в ситуаціях "бий або біжи", нервуємо і відчуваємо страхи. Для початку потрібно знайти причину тривоги – це може бути страх втратити роботу, захворіти, сварка з близькими й так далі. Така тривога про майбутнє може забирати багато сил, але може і підштовхнути до серйозних змін в житті. Наприклад, захочеться підвищити кваліфікацію, з'явиться мотивація – щоб не хвилюватися про роботу. Пройти огляд у лікаря, здати аналізи, щоб не хвилюватися про здоров'я. Говорити з близькими відверто і працювати треба собою – щоб не зіпсувати відносини.

Заздрість

Дуже складна емоція і, як не дивно – дуже корисна. Іноді вона допомагає зрозуміти, чого ви хочете насправді. Якщо ви заздрите другу через круту іномарку, значить ви вважаєте, що теж гідні такої машини й хочете заробляти не менше. Оберніть заздрість собі на користь – подумайте, чого хочете і знайдіть спосіб досягти своєї мети. Головне – не шукайте причини, по яких ви не можете нічого змінити, постарайтеся думати про можливості.

Почуття провини

У багатьох виникає таке відчуття з приводу і без. Часто воно пов'язане з тим, що людина мало піклується про себе і звалює на свої плечі багато обов'язків. Не забувайте співчувати та допомагати не тільки іншим, а й собі. Якщо почуття провини вами оволоділо по всіх фронтах – значить пора відпочити й переосмислити свої щоденні дії.

Сором

Ще одна емоція, яка частенько накриває з головою. І це важливий сигнал про те, що потрібно задуматися про сприйняття самого себе. Ми часто перебільшуємо свої недоліки, і коли вони проявляються перед іншими – нам стає соромно. Це неприємно і потрібно працювати над собою і власною самооцінкою.