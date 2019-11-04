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Подарував Дашин телефон іншій: нові деталі вбивства школярки в Одесі

STYLERПодії    04.11.2019 - 12:47
Подарував Дашин телефон іншій: нові деталі вбивства школярки в Одесі
Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (колаж: РБК-Україна)

У вбивстві Даші Дробот підозрюють 15-річного хлопця

14-річна Дар'я Дробот була виявлена мертвою в передмісті Одеси у неділю, 3 листопада. У скоєнні злочину підозрюють 15-річного хлопця. Нещодавно спливли шокуючі деталі про підлітка і цинізм, з яким було вчинено злочин.

Нагадаємо, мешканка Суворовського району Одеси Даша Дробот поїхала з друзями відпочивати за місто в суботу, 2 листопада вдень. Коли ввечері дівчинка не повернулася, мама звернулася в поліцію. Тіло дівчинки виявили вранці, 3 листопада, в Лиманському районі, а вже вдень затримали 15-річного хлопця, який переховувався у знайомих.

Подарував Дашин телефон іншій: нові деталі вбивства школярки в Одесі

Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (колаж: РБК-Україна)

З'ясувалося, що підозрюваний навчався з Дашею в одній школі (№71, місто Одеса), про це повідомив мер міста Геннадій Труханов. У школі розповіли, що Даша була з благополучної сім'ї, на обліку ніде не була.

Крім того, стало відомо, що 15-річний підозрюваний подарував мобільний, який забрав у Даші, своій знайомої, пише УНН. Телефон виявлений у молодої жінки, де переховувався підліток.

Подарував Дашин телефон іншій: нові деталі вбивства школярки в Одесі

Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (фото: od.npu.gov.ua)

Причиною смерті Даші стало удушення. У поліції підозрюють, що між підлітками могла виникнути особиста неприязнь, "підігріта" вживанням алкоголю.

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