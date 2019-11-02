Пробитий череп і надорване вухо: деталі вбивства школяра під Черніговом

Вбивство школяра Дениса Чаленко в Прилуках (фото: колаж РБК-Україна)

Батько вбитого Дениса Чаленко відвіз тіло сина на додаткову комісію

Денис Чаленко загинув у Прилуках Чернігівської області за загадкових обставин. Тіло 14-річного хлопця знайшли залізничних коліях, і поліція заявила, що це нещасний випадок, але батьки так не вважають. Тіло школяра відправили в Київ на додаткову експертизу. Про це повідомляє Обозреватель.

Батько хлопця Віктор Чаленко розповів, що попросив відкрити труну і показати сина. Він особисто бачив, що у нього були збиті кулаки, і це явно свідчило про те, що він бився.

Віктор також зазначив, що, коли йому зателефонував слідчий і сказав, що потрібно прийти на впізнання тіла, він швидко помчав до рейок, на якому лежало бездиханне тіло Дениса.

Вбивство школяра Дениса Чаленко в Прилуках (відео: YouTube/ТСН)

Він розповів, що сам обмацав тіло сина і він був дуже холодним. Крім того, у нього був пробитий череп і надорване вухо. При цьому поліція не поспішала проводити слідчі дії.

Двоє правоохоронців сиділи в машині, а двоє інших курили недалеко від місця трагедії. Крім того, у поліцейських була собака в машині, але вони її не поспішали пускати по сліду, поки Віктор не почав обурюватися.

Лікар швидкої допомоги повідомив батькові загиблого хлопця, що Денис помер вже давно, і це явно свідчило про те, що смерть настала не від поїзда. Але поліцейські сміялися йому в обличчя й казали, що лікарі прищ від бородавки відрізнити не можуть.

Правоохоронці наполягали на тому, що хлопець йшов під кайфом по колії в навушниках і його збив поїзд. Але Віктор поговорив з машиністом поїзда, і той йому сказав, що хлопця не збивали. Машиніст також зазначив, що вони розглянули весь локомотив і не знайшли ніяких слідів. Але в поліції Віктору сказали, що на локомотиві виявили слину Дениса.

Вбивство школяра Дениса Чаленко в Прилуках (відео: YouTube/ТК Прилуки)

Батьків загиблого допитували до 5 ранку. Одна мама хлопців, яких також привели до відділку на допит, сказала, що краще б він поговорив з дітьми з приводу смерті сина. Тоді Віктор зрозумів, що поліція їх залякує.

Чоловік розповів, що тепер діти самі приходять до нього і всі розповідають, але в поліцію вони йти не хочуть.

Віктор зазначив, що біля залізничних колій, де знайшли Дениса, є сліди від протекторів машини. Схоже на те, що його тіло вивантажили і поклали між рейками. Потяг хлопця навіть не зачепив.

Віктор вважає, що його сина до цього тримали на городі, де була кукурудза, оскільки на ній знайшли сліди крові. При цьому там була щільно утоптана земля.

Адвокат батьків Дениса заявив, що слідство велося непрофесійно, тому вони домоглися додаткової судово-медичної експертизи в Києві.