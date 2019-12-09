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Убийство украинцев в Польше: новые детали о трагедии

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 16:55
Убийство украинцев в Польше: новые детали о трагедии
В Польше убили двух украинцев (Коллаж РБК-Украина)

Двух заробитчан обнаружили на ферме с многочисленными ножевыми ранениями

В Польше обнаружили тела двух украинцев с многочисленными колото-резанными ранами в области груди. Как сообщают польские издания, тела двух граждан Украины нашли в воскресенье, 8 декабря, по месту проживания в городе Доброслав, на юго-востоке Польши.

Двое украинцев приехали в Польшу на заработки, у них была временная рабочая виза. Они устроились работать в местном питомнике, где занимались выращиванием деревьев и кустарников на продажу. Их тела обнаружил другой работник возле фермы, где они проживали, около 13:00 и сообщил в полицию.

По подозрению в убийстве задержан 36-летний гражданин Украины, который вместе с ними работал. Он был знаком со своими жертвами и по версии полиции, между мужчинами мог произойти бытовой конфликт.

На данный момент гражданин Украины, который подозревается в убийстве своих соотечественников, арестован и с ним проводят следственные мероприятия. Проводится расследование и устанавливаются все детали и подробности преступления.

Если вина украинца будет доказана, то по законодательству Польши ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Польше обнаружили тела двух украинцев, которых убийца спрятал в морозильную камеру, заполненную азотом. Погибшие были родственниками – дядей и племянником. Они работали в Польше легально, по рабочей визе.

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