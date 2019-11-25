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Українська к*рва: у Польщі розгорівся страшний скандал через студентку (відео)

STYLERЖиття    25.11.2019 - 17:04
Українська к*рва: у Польщі розгорівся страшний скандал через студентку (відео)
Скандал у Польщі з українкою (Колаж РБК-Україна)

Студентку, яка образила українку в поїзді, відсторонили від занять

У Польщі розгорівся грандіозний скандал через студентку Вармінсько-Мазурського університету, яка накинулася в поїзді на українку. Дівчина записала на відео свою ксенофобську розмова з українкою і опублікувала його в соціальних мережах. На відео моментально відреагували, і студентку відсторонили від занять.

Як повідомляє видання Wprost, польська студентка-медик влаштувала скандал в поїзді і звинуватила громадянку України в тому, що та зайняла її місце. На відео дівчина нецензурно обзивала жінку, ображала і принижувала її.

"Вчора українська к*рва, так звана ***ва прибиральниця, зайняла моє місце в поїзді, і взагалі, за**ала весь, к*рва, відсік, щоб ніхто не міг сісти. Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити... Досить того, що вона була жирною, але ще у неї була велика сумка, і вона нічого не розуміла", - сказала студентка.

Обережно! Відео містить нецензурні вислови, 18+

Відео почало набирати перегляди в мережі і дуже швидко про інцидент стало відомо в університеті, де навчається дівчина. Керівництво навчального закладу негайно усунуло її від занять і надіслало повідомлення в прокуратуру.

"В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистської, ксенофобськох або зневажливої поведінки щодо осіб різної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації або знедолених", - сказано в заяві навчального закладу.

Після того, як скандал набрав обертів, студентка-медик записала ще одне відео, в якому спробувала виправдатися, запевняла, що не підтримує дискримінацію, а також назвала всю ситуацію "жартом".

"Вибачте, я не думала, я просто дура", - сказала дівчина.

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