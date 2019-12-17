Вбивство Шеремета: названа нова версія в гучній справі

Вбивство Павла Шеремета оголосили розкритим через три з половиною роки, проте незабаром після заяви МВС про п'ятьох підозрюваних гучна справа стала обростати нестиковками. Експертиза містить висновки чотирьох експертів, які суперечать одна одній та не містять однозначних висновків по фігурантам.

Усі п'ятеро людей, яких слідство вважає причетними до вчинення злочину, належать до військово-волонтерським і медичних кіл, що викликало гучний резонанс у суспільстві. Як зауважила директорка по рекламі одного з журналів Анна Бардаченко на своїй сторінці в Facebook, слідчі по справі Шеремета повністю ігнорують побутову версію події.

"Вбивство через гроші досить заможного Шеремета виглядає більш правдоподібно, ніж вбивство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." майже нікому не відомого громадянина трьох країн", - написала вона.

За словами Бардаченко, ще в 2018 році слідство виявило на чотирьох прибалтійських рахунках Шеремета дуже велику суму - 1 116 890 євро.

"Звідки такі гроші у гнаного і переслідуваного опозиціонера-дисидента - це питання цікаве. З моменту вбивства, навколо них крутиться детективно-юридична історія визнання прав на спадкування, але латвійські суди вперто відмовляють групі людей у визнанні їх прав на спадкування", - йдеться в публікації.

Бардаченко розповіла, що в березні 2016 року Шеремет майже оформив юридичне створення благодійного фонду захисту вільної преси в Україні з юридичною адресою в Латвії.

"Такий собі "хедж-фонд" покликаний убезпечити і легалізувати гроші в країні, яка активно почала моніторинг своєї банківської системи з метою пошуку сумнівних грошей. Гроші в цей фонд повинні були надійти саме з цих рахунків. У матеріалах справи зафіксовано дані про сварку між Шереметом і його "... співмешканкою П." наприкінці червня 2016 року, причини якої або не з'ясовано, чи не вказані", - пише вона.

У день вбивства 20 липня 2016-го Шеремет їхав не на роботу, а фактично підписувати фінансово-юридичні папери для переказу грошей з особових рахунків на рахунки цього фонду.

"Маленький цікавий нюанс - рахунки таких фондів не підлягають успадкуванню за фактом прямого наслідування. Для того існує окрема процедура, записана в статуті фонду", - йдеться у публікації.