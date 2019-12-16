Телефон був увімкнений: у справі про вбивство Шеремета нові нестиковки (фото)

Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко на суді (фото: РБК-Україна)

Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета обростає новими нестиковками

Вбивство Павла Шеремета було оголошено розкритим через три роки. У МВС заявили про те, що до загибелі журналіста причетні п'ятеро осіб, серед яких медики, волонтери, добровольці АТО. Юлію Кузьменко, завідуючу відділенням дитячої кардіології і кардіохірургії в "Охматдиті" назвали "закладницею" і відправили в СІЗО на 60 діб.

Адвокат підозрюваної Владислав Добош в Facebook опублікував скріни листування, які можуть довести, що телефон Кузьменко був увімкнений в добу, коли сталося вбивство журналіста. Нагадаємо, той факт, що телефони підозрюваних були неактивними протягом доби 20 липня 2016 року посилив підозри правоохоронців до їх причетності до гучного вбивства.

На брифінгу у справі про вбивство Шеремета було сказано, що телефон Кузьменко був неактивний з 19-ти 19.07.2016-го. Але судячи з скрінів, вона спілкувалася з подругою з 20:34 до 20:50 в той день.

Скрін: facebook.com/VadyslavDobosh

Крім того, правозахисник кажуть, що більшість підозрюваних не були знайомі до вбивства журналіста. Правоохоронці стверджують, що Андрій Антоненко (Riffmaster), з яким Кузьменко закладала вибухівку під авто, залучив медика і військову медсестру Яну Дугарь до скоєння злочину.

За словами Добоша, Кузьменко познайомилася з трьома підозрюваними - Дугарь і подружжям Грищенко через кілька років після вбивства. А з Антоненком була знайома з 2016-го, коли стала свідком ДТП, в якому таксист збив жінку з дитиною, які виявилися близькими Антоненко.

Кузьменко написала про це у соцмережах, на що Антоненко відреагував проханням стати свідком.

"Після того довго Юля не бачила Riffmaster, і ще кілька разів зустрілися з волонтерській роботі. І все!" - підкреслив Добош.

Вбивство Шеремета (скрін: facebook.com/VadyslavDobosh)

У той же час, в соцмережах зберігся пост, на якому Антоненко після концерту 21 липня 2016-го (на наступний день після вбивства Шеремета) відображений на фото з сином Кузьменко. А в квітні 2016-го Riffmaster коментував пост Кузьменко.

Підозрювані у вбивстві Шеремета (скрін: facebook.com/Юлія Кузьменко)

Також адвокат стверджує, що в гардеробі Кузьменко немає, і 15 років не було шортів. Аваков у програмі "Свобода слова" показував знімок дівчини, яка активувала вибухівку, натякаючи на Кузьменко. На фото вона у коротких шортах.

Вбивство Шеремета (скрін: facebook.com/VadyslavDobosh)