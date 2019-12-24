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Під час суду у справі Шеремета напали на журналістів (відео)

STYLERПодії    24.12.2019 - 15:49
Під час суду у справі Шеремета напали на журналістів (відео)
У суді по справі Шеремета напали на журналістів (колаж: РБК-Україна)

Під час розгляду справи Шеремета журналістку виштовхали із зали суду

Справа про вбивство Павла Шеремета розглядається в Апеляційному суді Києва у вівторок, 24 грудня. Під час засідання по одній із підозрюваних - Юлії Кузьменко, сталася сутичка між прихильниками підозрюваної і журналістами. У справу втрутилася поліція, яку викликали представники ЗМІ.

Дівчина, яка назвала себе родичкою і близькою подругою Юлії Кузьменко, а також інші прихильники, стали виштовхувати журналістку "Шарій.нет" Антоніну Бєлоглазову, називаючи її провокатором і не даючи здійснювати запис.

Після чого із застосуванням фізичної сили журналістку почали виштовхувати з криками "Вона від Шарія, виведіть провокатора з залу".

Прихильники Кузьменко стверджують, що названий ресурс порочить ім'я Кузьменко, називаючи вбивцею ще до того, як їй вручили підозру.

Журналістку Антоніну Бєлоглазову називали "тварюкою" і "провокатором". Представниця ЗМІ викликала в зал суду поліцію.

В суді по справі Шеремета напали на журналістів (відео: YouTube/VESTI)

Нагадаємо, дитячого лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, а також музиканта і учасника війни на Донбасі Андрія Антоненка називають виконавцями вбивства журналіста Павла Шеремета. Він загинув від вибуху авто 20 липня 2016 року в центрі Києва.

Вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив під вартою Антоненко При вбивстві Шеремета використовувалася аналогічна знайденій у Антоненка речовина
Новини України нападПавло ШереметЮлия Кузьменко
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